Armağan Çağlayan içinde Ajda Pekkan geçen ıstakoz anısını paylaştı. Yeme de yanında yat olmuş

Kaynak: Haber Merkezi Serhat Ağa
Armağan Çağlayan içinde Ajda Pekkan geçen ıstakoz anısını paylaştı. Yeme de yanında yat olmuş
Yaptığı ıstakozlu paylaşımla tepkileri üzerine çeken AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın yankıları gündemdeyken bir ıstakoz anısı da Armağan Çağlayan'dan geldi. Çağlayan, sosyal medya hesabından Ajda Pekkan ile anısını anlattı.

Monaco Yat Kulübü’nde yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşarak gündem olan AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'ya tepkiler gelmeye devam ederken bir 'ıstakozlu anı' da Armağan Çağlayan'dan geldi.

Çağlayan, yıllar önce Kenan Işık, Seray Sever, Gülben Ergen, Sinem Kobal, Haldun Dormen, Tanju Tuncel gibi oyuncuların yer aldığı Dadı dizisinin çekimlerinde yaşanan bir olayı açıkladı.

Dadı dizisinin bir bölümünde konuk oyuncu olarak Ajda Pekkan'ın oynayacağı ve sofrada ıstakoz bulunması gerektiği konusunda başlayan anısını Çağlayan, şu sözlerle anlattı:

"MASADA 3 ISTAKOZ VAR CİLLOP GİBİ MASA..."

Size bir ıstakoz anısı anlatayım mı? Yıllar önce dadı dizisini çekiyoruz. Konuk oyuncu olarak Ajda Pekkan gelecek. Ajda Hanım’ın oynayacağı sahnede ıstakoz yenilecek. Ben ıstakozları getirttim. Sofrayı prodüksiyona kurdurttum. Cillop gibi sofra. 3 ıstakoz var masada. Gözüm gibi bakıyorum, çekim başlamadan ıstakozların başına bir şey gelmesin diye.

"SENARYO GEREĞİ ISTAKOZLARI YEMESİ GEREKİYOR"

Senaryo gereği yemeleri gerekiyor ıstakozları. Çekim başladı. Ajda Hanım bir huzursuz. Yönetmen kulaklıktan yesin yesin diye bağırıyor. İşaret ediyoruz kendimizi paralıyoruz set arkasında asla yemiyor. Yönetmen çekimi durdurdu. Ben yanına gittim “yemeniz gerekiyor Ajda Hanım ıstakozları” dedi. Yiyemem şekerim dedi Ajda Hanım. Ben alerjisi var zannettim. “Aaaa keşke söyleseydiniz , başka şey yazılırdı” dedim. Ajda Hanım baka sinirle döndü “şekerim bunu yemek için ıstakoz parçalayıcı, ıstakoz çatalı lazım! Nasıl yiyeyim?” dedi. Meğer bir de alet edavatı varmış.

"BİR GÜZEL FIRÇA YEDİM"

Tabii biz nerden bilelim o zamanlar. Çekim iptal! Çekemedik o gün. Bir de güzel fırça yemiştim, bilmiyorsan araştır diye!

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