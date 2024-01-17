Aronya parkinsona da iyi gelir mi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Gülsüm Sundu
Aronya parkinsona da iyi gelir mi
Aronya meyvesi, yüksek antioksidan içeriği ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri ile dikkat çeken bir meyve. İşte ayrıntılı bilgiler...

Aronya parkinsona da iyi gelir mi

Aronya meyvesi, yüksek antioksidan içeriği ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri ile dikkat çeken bir meyve. İşte ayrıntılı bilgiler...

Asıl adı Chokeberry olan bu meyve, özellikle bağışıklık sistemini güçlendirme, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı direnci artırma gibi faydalarıyla bilinir.

Aronya meyvesinin sağlık üzerindeki faydaları şunlardır:

Parkinson ve Alzheimer hastalıklarının temel patolojilerini engelleyebilir.

Tansiyon rahatsızlıklarında etkili olup, kalp damar hastalıkları riskini azaltabilir.

Damar tıkanıklığı ve kanser riskini azaltma potansiyeline sahiptir.

Kan şekerini dengelemeye yardımcı olur ve kolesterol düzeyini düşürebilir.

Kilo kontrolüne katkıda bulunur ve iltihap karşıtı etkiler gösterebilir.

Aronya meyvesi, çeşitli şekillerde tüketilebilir; meyve suları, smoothie’ler, reçeller ve çörekler gibi farklı yiyeceklerde kullanılabilir.

İlgili Haberler
Terletici ve idrar söktürücü özelliği olan ot ortaya çıktı
Böbrek taşlarını düşürüyor. İşte dikkat çeken mucize ot
İşte erkeğe güç veren afrodizyak etkili şifalı bitkiler...
Cildinde siyah noktaları olanlara müjde. İşte şifa deposu mucize ot
Son Haberler
Adalar vapuru dev dalgalar arasında bata çıka yol aldı. Yolcular ecel teri döktü Gündem
Adalar vapuru dev dalgalar arasında bata çıka yol aldı. Yolcular ecel teri döktü
Ayva kabuğunun yararları Sağlık
Ayva kabuğunun yararları
Bağırsak sendromu olanların dikkatine Sağlık
Bağırsak sendromu olanların dikkatine
Beyaz saça doğal çözümler Sağlık
Beyaz saça doğal çözümler
İdrar söktürüyor saç uzatıyor Şifalı Bitkiler
İdrar söktürüyor saç uzatıyor
Acı yavşan otu nelere iyi gelir Şifalı Bitkiler
Acı yavşan otu nelere iyi gelir