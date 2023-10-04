Arpacıya borç eden ahırını tez satar atasözünün anlamı nedir?

Arpacıya borç eden ahırını tez satar atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı…

Arpacıya borç eden ahırını tez satar atasözünün anlamı nedir?

Arpacıya borç eden ahırını tez satar atasözünün anlamı: Biriktirilmiş belli bir miktar para olmadan, yalnızca borç alınarak girişilen işten olumlu sonuç alınamaz.

İnsanlar sürekli borç alarak ayakta kalmaya, iş yapmaya ve zengin olmaya çalışırsa kısa süre içerisinde ekonomilerini olumsuz etkileyecek duruma düşerler.

Bu iş uzun zaman sürmez. İnsan ödeyemeyeceği borcun altına girerse elindeki mal varlıklarını da yitirir. Sonuç olarak sürekli borçlu kaldığından dolayı da yine o borçları ödemesi gerekir.

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