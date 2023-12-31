Arsenal yine kaybetti. Liderlik şansını elinin tersiyle itti

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Arsenal yine kaybetti. Liderlik şansını elinin tersiyle itti
Deplasmanda Fulham ile karşılaşan Arsenal rakibine 2-1 mağlup oldu.

Premier Lig’in 20. Hafta mücadelesinde liderlik mücadelesi veren Arsenal deplasmanda Fulham ile karşı karşıya geldi.

Craven Cottage Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibini 2-1 mağlup etti.

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Fulham’a galibiyeti getiren golleri 29. Dakikada Raul Jimenez ve 59. Dakikada Cordova-Reid’den geldi. Arsenal’in ise karşılaşmadaki tek golünü 5. Dakikada Bukayo Saka attı.

Bu skorla birlikte son 3 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Arsenal 40 puanda kaldı. Kırmızı-beyazlılar mücadeleyi kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna geçecekti.

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