Arsenal yine kaybetti. Liderlik şansını elinin tersiyle itti

Premier Lig’in 20. Hafta mücadelesinde liderlik mücadelesi veren Arsenal deplasmanda Fulham ile karşı karşıya geldi.
Craven Cottage Stadyumu’nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip rakibini 2-1 mağlup etti.
Fulham’a galibiyeti getiren golleri 29. Dakikada Raul Jimenez ve 59. Dakikada Cordova-Reid’den geldi. Arsenal’in ise karşılaşmadaki tek golünü 5. Dakikada Bukayo Saka attı.
Bu skorla birlikte son 3 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Arsenal 40 puanda kaldı. Kırmızı-beyazlılar mücadeleyi kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna geçecekti.