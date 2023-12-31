Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten mesaj

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten mesaj
Dursun Özbek yeni yıl mesajı yayınladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kulübün resmi internet sitesinden yayınladığı mesajda tüm Galatasaraylıların yeni yılını kutladı.

İşte Dursun Özbek’in açıklamaları

“Sevgili Galatasaraylılar,

Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşı olan 2023 yılını geride bırakıyor ve 2024’e merhaba diyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü, 2023 yılını kazandığı sportif başarılarla olduğu kadar Türkiye’nin en büyük STK’sı olmanın sorumluluğunu da göstermiş olarak kapatmaktadır.

Hepimizi derinden yaralayan deprem felaketinde kulüp olarak almış olduğumuz hızlı yardım aksiyonu ve camiamızın insani değerleri her şeyin üzerinde tutan duruşu bizler için gurur kaynağı olmuştur.

Sporun mutluluğa vesile olduğu bir yeni yıl umuduyla tüm Galatasaraylıların yeni yılını kutluyor, sağlık ve esenlik diliyorum.”

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