Manchester City 17 yaşındaki yıldızı transfer etti

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano’nun haberine göre geçtiğimiz sezon mücadele ettiği bütün kupaları kazanan Manchester City’den flaş bir hamle geldi.

HENÜZ 17 YAŞINDA

İngiliz ekibi Rİver Pilate forması giyen 17 yaşındaki yıldız futbolcu Claudio Echeverri ile anlaşma sağladı.

6 YILLIK İMZA ATTI

Ara transfer sezonunun resmen başlamasıyla Manchester City’ye katılacak olan genç futbolcu 6 yıllık sözleşmeye imza attı.

PERFORMANSI

Bu sezon River Plate ile bu sezon 8 maça çıkan Echeverri 1 asist kaydetti.