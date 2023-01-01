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Koronanın şekil değiştiren belirtisi açıklandı. Hasar olup olmadığı anlaşılabiliyor

Korona virüsün en belirgin belirtilerinden biri öksürüğün şekil değiştirdiği öne sürüldü.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 14:00
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Korona virüsün öksürük belirtisi şekil değiştirdi

Koronanın şekil değiştiren belirtisi açıklandı. Hasar olup olmadığı anlaşılabiliyor
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Korona virüs salgını yeni mutasyonlarla yayılımını artırıyor. Dünya çapında milyonlarca insana bulaşan Korona virüsü, Çin’de kısıtlama ve yasakların kaldırılmasıyla birlikte endişe yaratıcı boyutlara gelirken, yapılan anket çalışmalarında Kovid-19’un en belirgin belirtilerinin de şekil değiştirdiği kaydedildi.

ÖKSÜRÜK BELİRTİSİ YAYGIN

Sürekli mutasyona uğrayan ve son dönemde Omicron varyantıyla yayılan Covid-19’un en belirgin özelliklerinden biri olan kuru öksürüğün halen yaygın olduğu belirtildi.

Fakat İngiltere’de yapılan Zoe Covid Araştırma Uygulaması’nın yaptığı son anket çalışmalarına göre kuru öksürük de şekil değiştirerek yeni bir türe dönüştü.

ŞEKİL DEĞİŞTİRDİ

Korona virüsü hastalarının katıldığı anket çalışmalarında öksürüklerde balgam çıkmasının giderek yaygınlaştığı kaydedildi. Solunum yolunda bulunan kalın sümüksü yapının son dönemde iyice görüldüğünü belirten uzmanlar balgamın renginin de hastalığın gidişatı konusunda uyarı niteliği taşıdığını aktardı.

BU BELİRTİ VARSA DİKKAT

Araştırmada, “Eğer Covid-19 varsa ve öksürürken sarı ya da yeşil balgam çıkıyorsa bu ciğerlerinizde başka bir bakteriyel enfeksiyon olduğunun işareti de olabilir. Bu sebeple başka tedaviye de ihtiyaç duyabilirsiniz” denildi.

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