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Her yıl Beyoğlu kadar bir alan yabancılara satılıyor. Geçinemeyen Türkler batı şehirlerinden göç edecek

Emperyalist devletlerin emeli 100 yıl sonra gerçekleşiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, “Her yıl yabancılar ortalama 8 milyon metrekare taşınmaz alıyor. Yani her yıl yaklaşık Beyoğlu ilçesi kadar bir alan yabancılara satılıyor” dedi. 

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 13:34
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Her yıl Beyoğlu kadar bir alan yabancılara satılıyor

Her yıl Beyoğlu kadar bir alan yabancılara satılıyor. Geçinemeyen Türkler batı şehirlerinden göç edecek
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Kanada, vatandaşlarının yaşadığı ev bulma sorunu nedeniyle 1 Ocak 2023’ten itibaren yabancılara konut satışlarını iki yıl boyunca yasakladı. Kanada’nın hamlesi, ‘Türkiye’de de benzer bir uygulama olmalı’ tartışmasını başlattı.

Konut fiyatlarının rekor arttığı ve ekonomik krizin her geçen gün daha da derinleştiği Türkiye’deyse iktidar, bu gidişatı durduracak adımları atmayı başaramadı. Antalya gibi yerlerde yaşayanlar, yabancılara konut satışının kısıtlanmasını istiyor. Bununla ilgili internette açılmış bir imza kampanyası da var.

Tüketici dernekleri ve bazı sektör temsilcileri yabancıya konut satışı yasağının fiyatları ve kiraları ulaşılabilir bir seviyeye çekeceğini savunuyor. Bazı sektör temsilcileri ise buna karşı çıkarak yasağın 10-15 milyar dolarlık döviz girişini durduracağını söylüyor.

Twitter paylaşımında son beş yılda yabancılara tam 40 milyon 500 bin metrekare gayrimenkul satıldığını söyleyen Buğra Gökçe, şunları yazdı: “Her yıl yabancılar ortalama 8 milyon m2 taşınmaz alıyor. Yani her yıl yaklaşık Beyoğlu ilçesi kadar bir alan yabancılara satılıyor. Yabancılara satış konut krizini derinleştiriyor.”

Yabancı uyruklu şahıslar 2022 yılında tam 75 bin 185, 2021 yılında 68 bin 168 konut aldılar. İlk üç sırada Rusya, İran ve Irak uyruklular var. İki yılda 473 bin vatandaşımızın yaşayabileceği konut yabancılar tarafından alındı.

Bakanlık tarafından sayın Ali Mahir Başarır’ın soru önergesine verilen bir cevaba göre 2002 – 2020 arasında yabancılar toplam 115 milyon metrekare alım yaptı.

2020-2021 ve 2022 yılları bu rakama eklenirse toplam satılan alan 138 milyon metrekareye çıkıyor. Yabancılara konut satışı toplam satışın yüzde 5’i seviyesine ulaştı. Konut üretimi bu talebe yetişemiyor.

Gökçe, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Yabancılara satış durdurulmalı. Demografik değişimlere uygun planlamayla sosyal konut üretimi başlamalı.”

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Hakikat
30.01.2023 14:22
Savaşmadan istediklerini yaptılar yaptırdılar demografik yapı ve en önemli değerimiz toprağımız pul parasına hem de yerli milli yönetim naraları ile gitti. Devletin sahiplerinin sırası gecikmedi mi.  
 
Ey Koca İstanbul
30.01.2023 13:54
2000'lere kadar güzel gezdim, yedim içtim çok şükür. Çok güzeldik be ! Bende, sende ışıl ışıldık. İstanbul seni yaşadım arkadaş, hakkını verdim. Bende hakkımı helal ediyorum. Elveda...  
 
dadas25
30.01.2023 13:54
Bazı sektörler döviz girişi azalır diyormuş yabancıya satış yasaklanırsa o zaman döviz girişi için küçük illerimizden başlamak üzere döviz karşılığında topraklarımızı il ve ilçelerimizi satalı m.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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