﻿Prof. Balık: Grip vakaları arttı kovid 19 da artacak

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, grip vakalarındaki artışı AA muhabirine değerlendirdi.

Kıştan çıkan güney yarım kürede, özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda'da bu yıl grip patlaması yaşandığını aktaran Balık, bu yıl Türkiye'nin bulunduğu kuzey yarım kürede de grip başta olmak üzere solunum yoluyla buluşan tüm virüs kaynaklı enfeksiyonlarda ciddi artış beklendiğini bildirdi. Prof. Balık, sözlerine şunları ekledi:

"Avustralya'da son 5 senenin en yüksek sayıda grip vakaları görüldü. Diğer yandan zaten bilim insanlarının değerlendirmesi doğrultusunda da 2 yıldan fazla bir süreden beri solunum yoluyla bulaşan enfeksiyonlardan korunmada en önemli faktörlerden biri olan maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına, Kovid-19 salgını sürecinde birebir uyulması, grip ve diğer solum yolu hastalıklarının görülme sıklığı oldukça azalttı, hatta görülmedi. Bu durumda, bağışıklık sistemleri de şimdi 2 yıldır karşılaşılmayan bu virüslere yabancılık yaşayacaktır. Bu nedenlerle, insanlar bu virüslerle karşılaştıklarında bu sene neredeyse tüm dünyada, salgına bağlı önlemler de bırakıldığından başta grip olmak üzere Kovid-19 dahil soğuk algınlığı etkeni olan diğer tüm virüslerde artış yaşanmaya başladı ve daha da artması öngörülüyor."

"HASTALIK BELİRTİSİ OLAN HERKES EVDEN ÇIKMAMALI"

Grip başta olmak üzere solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyonlarda topluma yayılımda en önemli etkenlerden birinin okul çağındaki çocuklar olduğuna işaret eden Balık, "Çünkü çocukların uzun süre kapalı bir mekan olan sınıfta bir arada olmaları, enfeksiyonların hızlıca yayılmasına olanak veriyor. Çocuklar da önce ailelerine bulaştırıyor ve böylece kısa sürede topluma yayılım söz konusu oluyor." dedi.

Okullarda maske zorunluluğu ve salgın kısıtlamaları olmadığını hatırlatan Balık, "Çocuklar, okulda maske takmayacakları için ve uzun süredir bağışıklık sistemleri bu virüslerle karşılaşmadığı için özellikle çocuklarda bulaştırıcı özellikli bu enfeksiyonların geçmiş yıllara oranla çok daha fazla görüleceği öngörülüyor.

Bu yıl öngörülen bu hastalıkların görülme sıklığını azaltmak için bazı tedbirleri almakta fayda var. Okullarda tedbir kuralları şu an uygulanmadığından, en önemli görev ailelere düşüyor. Çocuğunda hastalık belirtisi olan ebeveynler, çocuklarını kesinlikle okula göndermemeli. Yetişkinler de aynı şekilde bu tedbir almalı. Yetişkinlerin de enfeksiyon görülmesi halinde hastalık geçene kadar evde kendini izole etmesi, toplu taşım araçlarına binmemesi, iş yerine gitmemeleri gerekiyor. Bu şekilde, iş yerinde çok daha fazla kişinin hastalanmamasını ve iş kaybının önlenmesini sağlayacaktır. Bu nedenle, hastalık belirtisi olan çocuk ya da erişkin, iyileşene kadar evde kalmalı." diye konuştu.

Salgın döneminde kazanılan maske, mesafe ve hijyene yönelik tedbirlerin mevsimsel grip dönemi boyunca uygulanmasının fayda sağlayacağının altını çizen Balık, bunun bir davranış biçimine dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

Balık, "Bu kapsamda, bu dönemde toplu taşım araçlarında maske kullanılması, el hijyenin sağlanması virüslerin bulaşmasını önemli ölçüde engelleyecektir."

PROF. BALIK: KOVİD-19 VAKALARINDA DA ARTIŞ BEKLENİYOR

Gripten korunmada aşının önemine dikkati çeken Balık, Türkiye'de 65 yaş üstü ve risk grubunda olan. kişilere grip aşılarının ücretsiz olarak yapıldığını hatırlattı. Balık ayrıca, risk grubunda yer alan bu kişilerin mutlaka en kısa sürede grip aşılarını yaptırması gerektiğini vurguladı, "Aynı Kovid-19'da olduğu gibi grip de bu risk grubundaki kişilerde ağır hatta ölümcül seyredebiliyor. Hatta risk grubundakilerin, zatürre aşılarını da yaptırmaları gerekiyor." dedi.

Prof. Balık, risk grubu dışında kalan 12 yaş üstündekilerin de hatırlatıcı dozlarını yaptırmasını tavsiye etti.