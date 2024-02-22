Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı

Kaynak: Cumhuriyet
Asgari ücret açlık sınırının altında kaldı
Büro Emekçiler Sendikası Araştırma Merkezi (BES -AR), şubat ayı gıda harcamaları araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Hesaplamaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı 22 bin 834 TL, bekâr bir çalışanın yaşam maliyeti ise 26 bin 970 TL olarak açıklandı.
Ekonomik kriz büyümeye devam ediyor. Maaşlara artış gelse de maaşlara gelen artışların kat ve kat fazlası her kalem grubuna zam olarak yansıyor. Bu durumda alım gücünü eritiyor.
Temel gıdan ulaşıma, ulaşımdan barınmaya barınmadan her şeye gelen zamlar yaşam kalitesini etkiliyor. Vatandaş temel gıdaya bile ulaşamazken enflasyonda düşüşün başladığı iddia ediliyor.
Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu
diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı 60 bin 757 TL'ye çıktı. Sağlıklı beslenmenin günlük maliyeti ise 761 TL oldu.
Araştırmanın sonuçlarını aktaran BES Genel Başkanı Özer Avanaş, "Buradan bir kez daha zamanında çay simit hesabı yapanlara soruyoruz? Sağlıklı beslenmenin günlük maliyetinin 761 TL’yi geçtiği bu yoksullaşma sürecinde; Bir kamu çalışanın ve kamu emeklisinin yıllık gelirinin yüzde 60’dan fazlasını kiraya ayırdığı, elektrik, doğalgaz, su ve diğer sabit giderlerin sürekli artırıldığı, kamu emekçilerine yüzdelik zamlar verip maaşlarında geriye dönük gelir kaybı olan enflasyon farkını maaş artışı olarak sunmak, yine bir müjde olarak açıklanan ancak asgari ücretin yarısından biraz fazla emekli aylığıyla emeklilerin insanca bir yaşam sürdürmeleri mümkün müdür?" ifadelerini kullandı.

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