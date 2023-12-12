Asgari ücrete yapılacak en düşük zam oranı ortaya çıktı. Hükümete yakın gazete açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını dün yaptı. Artışın yüzde 40, 45 ve 50 olması senaryoları ağırlık kazandı. Rakam en 15 bin 962, en yüksek yüzde 50 artış durumunda 17 bin 103 liraya çıkacak.

KAYNAK: Haber Merkezi
Asgari ücrete yapılacak en düşük zam oranı ortaya çıktı. Hükümete yakın gazete açıkladı

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in özel haberine göre, asgari ücretin 2024 yılında ne kadar olacağına karar vermek için İşçi, İşveren ve Hükümet Temsilcileri’nden oluşan bir komisyon dün ilk toplantısını yaptı. Komisyonun ikinci toplantısı 18 Aralık’ta gerçekleşecek.

Asgari ücret bir yıllık belirleneceği için önemli hale gelen asgari ücret 3 farklı senaryoyla 15 bin 962 lira ile 17 bin lira arasında tahmin ediliyor.

Yüzde 40 artması durumunda 15 bin 962, yüzde 45 artması durumunda 16 bin 535 lira, yüzde 50 artış durumunda 17 bin 103 liraya çıkacak.

Toplantının başkanlığını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin sosyal diyalogla, ekonomiye, çalışanlara ve istihdama uygun bir şekilde belirleneceğini söyledi.

Işıkhan, asgari ücreti 2002 yılından bu yana nominal olarak 61 kat, reel olarak ise 3 kat artırdıklarını ve çalışanları enflasyona ezdirmediklerini belirtti.

İşveren tarafını temsil eden TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücretin tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde dengeli bir rakam ve mutabakatla belirlenmesini istediklerini ifade etti.
Akkol, işçi ve işveren arasındaki bağın önemine vurgu yaparak, vergi dilimlerindeki güncellemelerin de çalışanların gelirlerini korumak için gerektiğini kaydetti.

Komisyonda Türk-İş adına 4 asgari ücretli işçi de yer aldı. İşçiler mevcut ücretle geçinemediklerini anlattı. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, asgari ücretin bir pazarlık ücreti olmadığını ve işveren tarafından bir rakam sunulmasını beklediklerini söyledi.

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