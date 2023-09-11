Asgari ücrete yılbaşında ne kadar zam yapılacağı belli oldu

Temmuz ayında yapılan zammın enflasyonla anında erimesiyle, gözler Ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. İşte milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret miktarı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Asgari ücrete yılbaşında ne kadar zam yapılacağı belli oldu

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammın enflasyonun altında kalması nedeniyle, gözler yılbaşında yapılacak zamma çevrildi. Milyonlarca çalışan 2024 zammını umutla beklerken, ilk tahminler de gelmeye başladı. Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Ocak ayı için net rakamlar paylaştı.

1 Temmuz'da yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya çıkan asgari ücret, Ocak 2024'te enflasyona bağlı düzeyde artacak. Yılbaşı zammının, gerek yerel seçimlere çok yakın bir tarihte yapılacak olması, gerek hükümetin bir daha temmuz ayında asgari ücret artışı yapılmayacağı açıklaması nedeniyle oldukça büyük olması bekleniyor.

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"HÜKÜMETİN ELİ ASGARİ ÜCRETTE DAHA RAHAT"

Katıldığı bir canlı yayında Ocak ayında yapılacak zamma ilişkin tahminlerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Orta Vadeli Program'a (OVP) dikkat çekti. OVP'deki yüzde 65 enflasyonun çıkması durumuna göre tahminlerini sıralayan Erdursun, "Asgari ücrette hükûmetin eli daha rahattır, cebinden para çıkmayacağı için. Daha yüksek artışlar olmasını ister" ifadelerini kullandı.

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"YÜZDE 50'LİLER CİVARINDA OLUR"

Yüzde 38'lik bir artış yapılması durumunda asgari ücretin 15 bin 750 lira olacağını belirten Erdursun, "Yüzde 50 civarında bir artış olursa, ben yüzde 50'liler civarında bir artış olacağını düşünüyorum. Çünkü 2024'ten itibaren asgari ücrete zam yapılmayacağı açıklandı. Bu nedenle yüzde 50'liler civarında olur ve asgari ücret 17 bin lirayı geçer" değerlendirmesinde bulundu.

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