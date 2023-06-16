Asgari ücretlileri çıldırtacak öneri. Aman Mehmet Şimşek duymasın

Asgari ücrete ara zam konuşulurken, sokak röportajında bir vatandaş asgari ücretlileri çıldırtacak bir cevap verdi.

Zeyrek isimli Youtube kanalına konuşan vatandaş şunları söyledi:

Asgari ücret maksimum 5 bin lira falan olmalı. Yeterli bence.

Bir diğer vatandaş ise "3 bin 500 yeter." dedi.

O vatandaş ise "Almanya'dakilerde falan da hep öyle. Şu an ne kadar asgari ücret? 8 bin 500 çok." diye konuştu.

Vatandaş bir cevap vererek "Ev kiraları 750 lira en maksimumu. Havuzlu villa tutarsanız 750 lira. Kartal'da, her yerde." ifadelerini kullandı.

Son olarak diğer vatandaş "Halklar hak edildiği şekilde yönetilir." dedi.