Doların düşürülmesi için telepatiyle evrene enerji gönderdi. Nebati’nin parıltıyla yapamadığını enerjiyle yapmaya çalıştı

Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati, ekonomik kalkınmayı gözlerdeki parıltıya endekslemiş ancak sonuç alamamıştı. Dolara yenik düşen Türk Lirası'nın itibarını kurtarmayı deneyen bir vatandaş yeni yöntem önererek sokak röportajında sırasında evrene enerji gönderdi.

Sokak röportajında günden güne artan doların düşmesi için Japon bilim adamlarının çalışmalarını kaynak gösteren vatandaş, ''Evrene enerji göndereceğiz. Evrene iyi enerji gönderirsek telepati yoluyla doları bir haftaya kadar düşüreceğimize inanıyorum'' dedi.

"İNSANLARA ESPRİ GİBİ GELEBİLİR AMA..."

Doların 1 haftaya kadar düşmesi için kameraya dönerek telepati yoluyla evrene enerji gönderen o vatandaşın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Vatandaş, doların düşmesi adına bu yeni yöntemi şu sözlerle anlattı:

"Doların düşürülmesi ile ilgili bir araştırmam var. Evrene enerji göndereceğiz. Evrene iyi enerji gönderirsek telepati yoluyla doları bir haftaya kadar düşüreceğimize inanıyorum.

Söz bir enerjidir. Bizlerde enerjilerimizi birleştireceğiz. İzleyenler benimle beraber tekrarlasınlar.

'Enerji enerji hoş geldin enerji, kış kış dolar, düş düş dolar, in dolar in, enerji enerji güle güle git enerji git.'

Biraz böyle insanlara espri gibi gelebilir ama biraz araştırıyorum Japon bilim adamları bu enerji ile ilgili çalışmaları da var. Benimle birlikte izleyenler tekrarlasın.

Bir hafta sonra kısmet olursa tekrar görüşelim."