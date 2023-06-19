Doların düşürülmesi için telepatiyle evrene enerji gönderdi. Nebati’nin parıltıyla yapamadığını enerjiyle yapmaya çalıştı

Sokak röportajına katılan bir vatandaş, evrene telepatik enerji göndererek doları düşürmeyi denedi.

Doların düşürülmesi için telepatiyle evrene enerji gönderdi. Nebati’nin parıltıyla yapamadığını enerjiyle yapmaya çalıştı

Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati, ekonomik kalkınmayı gözlerdeki parıltıya endekslemiş ancak sonuç alamamıştı. Dolara yenik düşen Türk Lirası'nın itibarını kurtarmayı deneyen bir vatandaş yeni yöntem önererek sokak röportajında sırasında evrene enerji gönderdi.

Sokak röportajında günden güne artan doların düşmesi için Japon bilim adamlarının çalışmalarını kaynak gösteren vatandaş, ''Evrene enerji göndereceğiz. Evrene iyi enerji gönderirsek telepati yoluyla doları bir haftaya kadar düşüreceğimize inanıyorum'' dedi.

"İNSANLARA ESPRİ GİBİ GELEBİLİR AMA..."

Doların 1 haftaya kadar düşmesi için kameraya dönerek telepati yoluyla evrene enerji gönderen o vatandaşın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Vatandaş, doların düşmesi adına bu yeni yöntemi şu sözlerle anlattı:

"Doların düşürülmesi ile ilgili bir araştırmam var. Evrene enerji göndereceğiz. Evrene iyi enerji gönderirsek telepati yoluyla doları bir haftaya kadar düşüreceğimize inanıyorum.

Söz bir enerjidir. Bizlerde enerjilerimizi birleştireceğiz. İzleyenler benimle beraber tekrarlasınlar.

'Enerji enerji hoş geldin enerji, kış kış dolar, düş düş dolar, in dolar in, enerji enerji güle güle git enerji git.'

Biraz böyle insanlara espri gibi gelebilir ama biraz araştırıyorum Japon bilim adamları bu enerji ile ilgili çalışmaları da var. Benimle birlikte izleyenler tekrarlasın.

Bir hafta sonra kısmet olursa tekrar görüşelim."

İlgili Haberler
Sokak röportajında akıl almaz diyalog: Her geçen gün daha kötüye gidiyoruz ama umudumuz Erdoğan
'İngiltere'de kazandığım Türkiye'de değerli' dedi. 'Beğenmeyen gider' diye ekledi
Asgari ücretlileri çıldırtacak öneri. Aman Mehmet Şimşek duymasın
Suriyeli sığınmacıdan hadsiz sözler: Bir gün bu ülkede de savaş çıkacak. Siz de kaçacaksınız
Kılıçdaroğlu 'camileri kapatacağım sizi PKK'ya teslim edeceğim' dedi. Muhabir: 'iftira atın. Helallik vermezse cennete giremezsin abla
Kendisine mikrofon uzatılan vatandaş zamlara böyle tepki verdi. “Simidi bulamasın bu insanlar”
Öne Çıkanlar
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Galatasaray'dan Cem Uzan açıklaması
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Sen olsan ne silkelerdin be Süleyman
Son Haberler
Zafer Arapkirli açtı ağzını yumdu gözünü ‘Bir sağlık bakanı düşünün…’ Güncel
Zafer Arapkirli açtı ağzını yumdu gözünü ‘Bir sağlık bakanı düşünün…’
Dzeko'nun Fenerbahçe sorusuna verdiği yanıt gündem oldu Spor
Dzeko'nun Fenerbahçe sorusuna verdiği yanıt gündem oldu
Europa-Park'ta yangın çıktı! 25 bin kişi tahliye edildi Dünya
Europa-Park'ta yangın çıktı! 25 bin kişi tahliye edildi
Kütahya Tavşanlı'da işçi servisleri çarpıştı: 11 yaralı Güncel
Kütahya Tavşanlı'da işçi servisleri çarpıştı: 11 yaralı
Katar ve BAE'nin elçiliklerini yeniden açması Arap ülkelerinde memnuniyetle karşılandı Dünya
Katar ve BAE'nin elçiliklerini yeniden açması Arap ülkelerinde memnuniyetle karşılandı
Uyuşturucu kartellerinin kanlı hesaplaşması: 6 ölü 6 yaralı Dünya
Uyuşturucu kartellerinin kanlı hesaplaşması: 6 ölü 6 yaralı
Sel suları faciayı beraberinde getiriyordu. Doğu Ekspresi hattı çöktü Güncel
Sel suları faciayı beraberinde getiriyordu. Doğu Ekspresi hattı çöktü