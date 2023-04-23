Öğrencinin pahalılık isyanı: Millet çöp topluyor

Editör: Bengü Zorlu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala, sokak söportajında konuşan vatandaş, her şeyin fiyatının fahiş şekilde artmasından yakınarak pahalılığa işaret etti. “Türkiye kapitalizmle değil, karma ekonomi ile yönetiliyor” diyen genç kadın, “Öğrenciyim, 1.250 lira ile okumaya çalışıyorum. 400 lira yurda veriyorum. Önce millet aç mı tok mu bak bakalım, millet çöp topluyor” diyerek zor geçindiğini ifade etti.

Konuştukça öfkesi daha da artan vatandaş, “Ben halkım ben seçiyorum. Partiler kiracıdır. Bu ülkenin ev sahibi benim” dedi.