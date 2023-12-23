Aşık Veysel türküleriyle anıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, ‘2023 UNESCO Dünya Aşık Veysel Yılı’ kapsamında , ‘Aşık Veysel’i Anma Konseri’ düzenledi.

Düzenlenen konserle halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 50. yıldönümünde kendi türküleriyle anıldı.

Konserde; ‘Sen bir ceylan olsan’, ‘Toprak’, ‘Beni hor görme kardeşim’, ‘Mecnunum Leylamı gördüm’, ‘Dünyada tükenmez murat var imiş’, ‘Ben gidersem sazım sen kal dünyada’, ‘Anlatmam derdimi dertsiz insana’ ve ‘Uzun ince bir yoldayım’ gibi birbirinden güzel türküleri seslendirildi.

