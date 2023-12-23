Aşık Veysel türküleriyle anıldı

Kaynak: İHA
Aşık Veysel türküleriyle anıldı
Büyük halk ozanı Aşık Veysel, düzenlenen konserde kendi türküleriyle anıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, ‘2023 UNESCO Dünya Aşık Veysel Yılı’ kapsamında , ‘Aşık Veysel’i Anma Konseri’ düzenledi.

aw103742-01.jpg

Düzenlenen konserle halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 50. yıldönümünde kendi türküleriyle anıldı.

aw103742-02.jpg

Konserde; ‘Sen bir ceylan olsan’, ‘Toprak’, ‘Beni hor görme kardeşim’, ‘Mecnunum Leylamı gördüm’, ‘Dünyada tükenmez murat var imiş’, ‘Ben gidersem sazım sen kal dünyada’, ‘Anlatmam derdimi dertsiz insana’ ve ‘Uzun ince bir yoldayım’ gibi birbirinden güzel türküleri seslendirildi.

Son Haberler
Valilik flaş kararı duyurdu. 2 maça seyirci alınmayacak Spor
Valilik flaş kararı duyurdu. 2 maça seyirci alınmayacak
Acı gerçeği İtalyanlar açıkladı. 'Dünyada parayla satılan vatandaşlığın yarısından fazlasını Türkiye yaptı' Gündem
Acı gerçeği İtalyanlar açıkladı. 'Dünyada parayla satılan vatandaşlığın yarısından fazlasını Türkiye yaptı'
Ole Solskjaer'den Beşiktaş açıklaması Spor
Ole Solskjaer'den Beşiktaş açıklaması
Fenerbahçe'den üst üste 15. galibiyet Spor
Fenerbahçe'den üst üste 15. galibiyet
Filistinli çocuklar için meydana 8 bin ayakkabı bırakıldı Dünya
Filistinli çocuklar için meydana 8 bin ayakkabı bırakıldı
Taksiciler, yaşlı TAG sürücüsünü tehdit etti: "Yaşlı maşlı demem seni bir daha görürsem içeri de girsem..." Video
Taksiciler, yaşlı TAG sürücüsünü tehdit etti: "Yaşlı maşlı demem seni bir daha görürsem içeri de girsem..."
Faciadan dönüldü batan feribottaki 70 yolcu son anda kurtarıldı Dünya
Faciadan dönüldü batan feribottaki 70 yolcu son anda kurtarıldı