13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Aşk-ı Memnu'nun yıldızları ile yönetmen Hilal Saral'ın sürpriz buluşmasına beğeni yağdı

Aşk-ı Memnu'nun yıldızları ile yönetmen Hilal Saral'ın sürpriz buluşmasına beğeni yağdı

Unutulmaz dizi Aşk-ı Memnu'da başrolleri paylaşan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, dizinin yönetmeni Hilal Saral ile bir araya geldi. Üçlünün birlikte çekildiği fotoğrafa beğeni yağdı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 16:34
Takip Et

Aşk-ı Memnu'nun yıldızları beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ ile dizinin yönetmeni Hilal Saral'ın sürpriz buluşmasına beğeni yağdı

Aşk-ı Memnu'nun yıldızları ile yönetmen Hilal Saral'ın sürpriz buluşmasına beğeni yağdı
+
Aa
-

2008 yılında ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisi o dönem izlenme rekorları kırmıştı. Tekrarları da çok ilzenen dizinin başrolleri Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ tüm zamanların en iyi dizi çifti seçilmişti.

ÜNLÜ YÖNETMEN PAYLAŞTI

Behlül ve Bihter karakterlerine hayat veren ikili oyunculukları ile de övgü toplamıştı. Geçtiğimiz günlerde bir başka projede buluşarak hayranlarını heyecenlandıran efsane ikili, dün gece Aşk-ı Memnu'nun yönetmeni Hilal Saral ile bir araya geldi. Ünlü yönetmen, ikiliyle birlikte olduğu anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
2
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
3
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
4
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
5
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
6
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿İstanbul'da pencereden dışa bakmadan sokağa çıkmayın
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
7
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Meteoroloji uyardı sağanak yağmur İzmir'i vurdu
﻿Meteoroloji uyardı sağanak yağmur İzmir'i vurdu
﻿Meteoroloji uyardı sağanak yağmur İzmir'i vurdu
﻿Ihlamurlu kuşburnu neye yarar
﻿Ihlamurlu kuşburnu neye yarar
﻿Ihlamurlu kuşburnu neye yarar
﻿Antalya'da vergi beyanname ve ödemeleri bir ay ertelendi
﻿Antalya'da vergi beyanname ve ödemeleri bir ay ertelendi
﻿Antalya'da vergi beyanname ve ödemeleri bir ay ertelendi
﻿ABD'de enflasyon beklenenden az arttı
﻿ABD'de enflasyon beklenenden az arttı
﻿ABD'de enflasyon beklenenden az arttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.