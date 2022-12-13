Aşk-ı Memnu'nun yıldızları ile yönetmen Hilal Saral'ın sürpriz buluşmasına beğeni yağdı

2008 yılında ekrana gelen Aşk-ı Memnu dizisi o dönem izlenme rekorları kırmıştı. Tekrarları da çok ilzenen dizinin başrolleri Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ tüm zamanların en iyi dizi çifti seçilmişti.

ÜNLÜ YÖNETMEN PAYLAŞTI

Behlül ve Bihter karakterlerine hayat veren ikili oyunculukları ile de övgü toplamıştı. Geçtiğimiz günlerde bir başka projede buluşarak hayranlarını heyecenlandıran efsane ikili, dün gece Aşk-ı Memnu'nun yönetmeni Hilal Saral ile bir araya geldi. Ünlü yönetmen, ikiliyle birlikte olduğu anları sosyal medya hesabında paylaştı.