Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'yi paylaştı. Ünlü oyuncu kural bozdu

Başak Dizer'le oğlu Kurt Efe'yi Nisan ayında kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ'dan ilk paylaşım geldi. Daha önce çocukları Bodrum'da çekilen ünlü oyuncu, bu kez bebeğini kendi paylaştı.

Bugün tasarımcı eşi Dizer ve oğlu Kurt Efe'yle gezmeye giden Tatlıtuğ'un paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Tatlıtuğ'un oğlunu kucağına aldığı kare kısa sürede beğeni topladı.

BABA-OĞULUN EV HALİ

Ünlü oyuncunun eşi Başak Dizer, geçtiğimiz haftalarda oğlu Kurt Efe ve Kıvanç Tatlıtuğ'un oyun oynadığı anlarını yayınlamıştı.

Geçtiğimiz aylarda oğlunun elinin şeklini koluna dövme yaptıran ünlü oyuncunun baba-oğul paylaşımına "Adamın ev hali bile karizmatik", "Şu babanın tatlılığına bakın" ve "Böyle yakışıklı baba mı olur?" şeklinde yorumlar yapılmıştı.

