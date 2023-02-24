﻿Aslandişi bitkisi anne sütünü artırmaya yarıyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Aslandişi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Aslandişi bitkisinin anne sütünü artırmaya yarıyor yaradığının altı çizildi.

ANNE SÜTÜ NEDİR?

Anne sütü insanın dişisi tarafından üretilip yeni doğanların beslenmesi amacıyla kullanılan süttür. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bebeklerin ilk 6 ay boyunca yalnızca anne sütüyle beslenmesi önerilmektedir. Altı aydan sonra da ek gıdalarla desteklenerek, bebek en az 2 yaşa kadar devam etmelidir.

ASLANDİŞİ NEDİR?

Bileşikgiller familyasından; yol kenarında, çayır ve hendeklerde yetişen bir çeşit bitkidir. Yaprakları rozet şeklindedir. Çiçekleri sarıdır. Taze yaprakları salata olarak da yenilebilir. Kökünde; Torexacin, levulin, inulin ve eker vardır. Yaprakları ilkbahar; kökleri ise, sonbahar aylarında toplanıp, kurutulur.

NASIL KULLANILIR?

Öğütülen kökü, kahveye katılır.