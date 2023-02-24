24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Aslandişi bitkisi böbrek taşlarını düşürüyor

Aslandişi bitkisinin böbrek ve safra taşlarını düşürmeye iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 09:53
Takip Et

Aslandişi bitkisi böbrek taşlarını düşürüyor

Aslandişi bitkisi böbrek taşlarını düşürüyor
+
Aa
-

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Aslandişi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Aslandişi bitkisi; Böbrek ve safra taşlarını düşürdüğü gibi sarılıkta faydalı olduğunun ortaya çıkması dikkatlerden kaçmadı.

BÖBREK TAŞI NEDİR?

Omurganın her iki tarafında fasulyeye benzer şekli olan böbrekler atık ürünleri kandan uzaklaştırmakla görevlidir. Temizlenen kan daha sonra vücuda geri aktarılırken atık ürünler idrar yoluyla vücuttan atılır.

Kanın temizlenmesi esnasında mineral ve tuzlardan oluşan sert tortular böbrek taşlarını oluşturmaktadır. Renal lithiasis veya nefrolitiyazis denilen böbrek taşları tek böbrekte oluşabileceği gibi her iki böbrekte de görülebilmektedir.

ASLANDİŞİ NEDİR?

Bileşikgiller familyasından; yol kenarında, çayır ve hendeklerde yetişen bir çeşit bitkidir. Yaprakları rozet şeklindedir. Çiçekleri sarıdır. Taze yaprakları salata olarak da yenilebilir. Kökünde; Torexacin, levulin, inulin ve  eker vardır. Yaprakları ilkbahar; kökleri ise, sonbahar aylarında toplanıp, kurutulur.

NASIL KULLANILIR?

Öğütülen kökü, kahveye katılır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
1
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿Sedat Peker'in eşi Özge Peker açıklama yaptı. Depremzedeler için rekor bağışı Sedat Peker mi yaptı?
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
2
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿İncir nelere iyi geliyor? İncir diğer meyveler gibi çiçek açmaz. Aslında incir bir meyve bile değildir ters açan çiçeklerdir. İncir hangi hastalıkları iyi ediyor?
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
3
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
4
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
5
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿İslam Memiş yeni tüyosunu açıkladı. Fena yükselecek
6
﻿İslam Memiş yeni tüyosunu açıkladı. Fena yükselecek
﻿İslam Memiş yeni tüyosunu açıkladı. Fena yükselecek
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
7
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Rus vatandaşı sözde Ermeni bakan Vardanyan görevden alındı
﻿Aslandişi bitkisi sarılığa iyi geliyor
﻿Aslandişi bitkisi sarılığa iyi geliyor
﻿Aslandişi bitkisi sarılığa iyi geliyor
﻿Aslandişi bitkisi böbrek taşlarını düşürüyor
﻿Aslandişi bitkisi böbrek taşlarını düşürüyor
﻿Aslandişi bitkisi böbrek taşlarını düşürüyor
﻿Aslandişi bitkisi anne sütünü artırmaya yarıyor
﻿Aslandişi bitkisi anne sütünü artırmaya yarıyor
﻿Aslandişi bitkisi anne sütünü artırmaya yarıyor
﻿Aslandişi bitkisi öksürüğe iyi geliyor
﻿Aslandişi bitkisi öksürüğe iyi geliyor
﻿Aslandişi bitkisi öksürüğe iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.