﻿Aslandişi bitkisi sarılığa iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Aslandişi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Aslandişi bitkisinin böbrek ve safra taşlarını düşürdüğü gibi sarılığa da faydalı olduğu vurgulandı.

SARILIK NEDİR?

Oksijenin taşınmasında görevli kırmızı kan hücreleri bu sorumluluklarını, yapısında bulunan hemoglobin molekülü sayesinde gerçekleştirirler. Ömrünü tamamlayan kırmızı kan hücreleri ve içindeki hemoglobinler karaciğer ve dalakta parçalanır. Bilirubin maddesi, hemoglobin molekülünün parçalanma işlemi sonucu oluşur.

Yetişkinlerde ve yenidoğanlarda farklı nedenlere bağlı olarak sarılık görülebilir. Bu yazımızda yetişkinlerde sarılık nedenlerini ve tedavilerini özetleyeceğiz.

Yenidoğan sarılığı hakkında detaylı bilgiye Yenidoğan Sarılığı adresinden ulaşabilirsiniz.

Sarılık, vücutta bulunan bilirubin maddesinin çok fazla oluşması veya karaciğerden safra ile bağırsaklara atılmasında bir problem gelişmesine bağı olarak oluşan deri ve mukozaların sarı renge boyanmasıdır.