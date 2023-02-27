Aslanpençesi bitkisi anne sütünü artırıyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Aslanpençesi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Birçok faydası olan Aslanpençesi bitkisinin anne sütünün artırmaya iyi geldiğinin altı çizildi.

ASLANPENÇESİ BİTKİSİ NEDİR?

Gülgillerden; çayırlarda, ormanlarda yetişen ve türlü çeşitleri olan bir yabani bitkidir. 5-7 parçalı olan yaprakları büyüktür. Kökü geniştir. Çiçekleri; ufak yıldız eklinde olup, yeşilimtıraktır. Mart-Temmuz ayları arasında toplanıp, kurutulur.

ASLANPENÇESİ BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

-Anne sütünü artırır.

- Farklı kanser türlerine iyi gelir.

-Kalp ve damar sağlığına dosttur.

- Ateş düşürür

-Vücuda kuvvet verir

-Yarımbaş ağrılarını keser

- Cilt rahatsızlıklarına iyi gelir.

-Menopoz dönemindeki kadınların kullanımı önerilir.

-Erkeklerin sperm kalitesini arttırmaya yardımcı olur.

-Regl düzensizliği olan kadınlar kullanabilir.

-Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle soğuk havalarda vücudun güçlü durmasını sağlar.

-Göz sağlığına da iyi gelen şifalı bir bitkidir.

-Sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.