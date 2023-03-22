Aslanpençesi bitkisi migrene iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Aslanpençesi bitkisinin faydaları dikkat çekti.

İnsanların korkulu rüyası olan Migrene Aslanpençesi bitkisi iyi geldiği vurgulandı.

MİGREN NEDİR?

Eğer baş ağrınız ataklar halinde ortaya çıkıyorsa bu ağrıya migren ağrısı denilmektedir. Migren atakları kiminde yılda 1-2 defa, kiminde ise ay içerisinde defalarca görülebilmektedir. Migren ağrılarının çoğunun çok şiddetli seyrettiğini söylenebilir. Migren ağrılarını şiddetli baş ağrısı olmasının dışında diğer ağrılarından ayırt eden en önemli özellik ise ağrı ile birlikte ortaya çıkan bulantı, ses ve ışığa duyarlılıktır. Migren ağrısı olanlar baş ağrına eşlik eden bu rahatsızlıklar nedeniyle günlük işlerini tamamlamakta zorlanırlar. Yine de tam bir migren tanısı konulması için uzun bir süreç ve uzman doktor kontrolü çok önemlidir.

ASLANPENÇESİ BİTKİSİ NEDİR?

Aslanpençesi bitkisi gül familyasındandır. Dağlık alanlarda yetişen aslanpençesi her mevsimde görülebilir. En yoğun kullanıldığı yer Avrupa’dır. Eski tarihlerde kan durdurucu olarak kullanılan aslanpençesinin en büyük özelliği kanın pıhtılaşmasını sağlamaktır.

ASLANPENÇESİN FAYDALARI

-Cilt rahatsızlıklarına iyi gelir. Düzenli kullanıldığında cilt lekeleri üzerinde iyileşme gösterir.

-Farklı kanser türlerine iyi gelir.

-Karaciğer sağlığına iyi gelir. Karaciğeri temizleme özelliği bulunmaktadır.

-Kalp ve damar sağlığına dosttur.

-Menopoz dönemindeki kadınların kullanımı önerilir.

-Erkeklerin sperm kalitesini arttırmaya yardımcı olur.

-Regl düzensizliği olan kadınlar kullanabilir.

-Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Özellikle soğuk havalarda vücudun güçlü durmasını sağlar.

-Göz sağlığına da iyi gelen şifalı bir bitkidir.

-Sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.