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Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Diyarbakır, Gaziantap ve Şanlıurfa'da, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma işlemlerine başlandığı bildirildi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 13:24
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Asrın felaketinden etkilenen Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanıldığı ifade edildi.

Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetlerinin görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."

GAZİANTEP

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, depremin hemen ardından ekiplerin harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Deprem bölgelerinde yıkılan binalarla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal ve gecikmeksizin soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında teknik bilirkişi heyetleri görevlendirilmiş olup, numune alma ve bizzat alanda çalışmalara başlanılmıştır. Binaların yapımını üstlenen ve sonradan binalarda imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden olan sorumlu kişilerin tespiti konusunda ilgili kurumlarla yazışmalar yapılmıştır. Bu kişiler yönünden gerekli tedbir durumları değerlendirilmekte, soruşturma konunun hassasiyeti de gözetilerek titizlikle ve tüm detaylarıyla sürdürülmektedir."

ŞANLIURFA

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Şanlıurfa'da yıkılan binalarda yapılan arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Başsavcılık tarafından açılan soruşturmalarda binalarda inceleme yapmak üzere, 1 başsavcıvekili, 5 cumhuriyet savcısı, altışar kişilik bilirkişi ve polis ekiplerinden oluşan 3 heyet oluşturuldu. Heyetler kentte yıkılan binalarda incelemelerine başlayarak kolonlardan karot örnekleri aldı.

İpekyol Caddesi'nde yıkılan ve 33 kişinin öldüğü, 4 kişinin kurtarıldığı Osman Ağan Apartmanı'nda inceleme yapan heyette bilirkişi olarak görev yapan Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yapı Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Kasım Mermertaş, alandaki enkazın bir kısmının arama kurtarma çalışması sırasında kaldırıldığını söyledi.

Yapının tamamen göçmesinden dolayı yapısal kusurların görünemediğini ve şu aşamada malzeme kalitesiyle ilgili çalışma yaptıklarını anlatan Mermertaş, şöyle konuştu:

"İlk incelemelerimize göre, ciddi malzeme kusurları tespit ettik. Tabi bunları daha sonradan laboratuvar sonuçlarıyla netleştireceğiz. Beton içerisinde kullanılan kum-çakıl tane boyut dağılımının uygun olmadığını görüyoruz. Normalde yapısal betonlarda en fazla 3 santimetre civarı çakıl olması gerekiyorken burada yumruk büyüklüğünde büyük taşlar gördük. Bu da beton dayanımında ciddi düşüşlere sebep olan bir şey. Esas değerlendirmeyi numune alım işlemleri tamamlanıp laboratuvar analizlerinden sonra yapacağız."

Prof. Dr. Mermertaş, binanın yapılışıyla ilgili de sorunlar olduğundan bahsederek, "Özellikle kolon ve kirişlerde deprem etkilerini alsın diye, yani kesme kuvvetlerini taşıması için kullanılan yanal donatılar, kanca yapılmadan kullanılmış, düz olarak 90 derece açıyla bağlanmış ve aralıkları standartların öngördüğü değerlerin üstünde görülmüş yani seyrek yapılmış donatıda. Yapı 2000 yılı öncesi bir imalat olduğu için bütün demirler düz demir olarak kullanılıyor. Bunlar tabi betonla tam bir aderans sağlayamıyor, bazı problemler yaşanıyor. Çok fazla paslanma gördük demirlerde, bu da demir ile donatı arasındaki yapışmayı ortadan kaldırıyor." ifadelerini kullandı.

 

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