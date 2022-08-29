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  • Asya'dan gönderilen baharat kolilerinden bakın ne çıktı. İyi ki jandarma var 1 ton uyuşturucu üreteceklerdi

Asya'dan gönderilen baharat kolilerinden bakın ne çıktı. İyi ki jandarma var 1 ton uyuşturucu üreteceklerdi

Baharat kolilerinin içinde 'kokusu anlaşılmaz' dediler ama Jandarma'dan kaçmadı. Uyuşturucu kaçakçılarına Jandarma darbesi. Asya'dan baharat kolileriyle yollandı, 1 ton sentetik uyuşturucu üretilecekti. Baharat kolilerinin gideceği adresleri takibe alan jandarma ekipleri zanlıları evlerinde yakaladı.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 11:25
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 11:42
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Asya'dan gelen baharat kolilerinden 10 kilo sentetik uyuşturucu hammadesi çıktı. 1 Ton uyuşturucu üretilecekti.

Asya'dan gönderilen baharat kolilerinden bakın ne çıktı. İyi ki jandarma var 1 ton uyuşturucu üreteceklerdi
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğu Asya ülkelerinden baharat diye kargo ile Türkiye’ye getirtilen, 1 ton bonzai üretilebilecek 10 kilo sentetik Kannabinoid olarak bilinen hammadde ele geçirdi. Gözaltına alınan M.G. ile M.M. sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğu Asya ülkelerinden İstanbul’a baharat adı altında kargo ile yüklü miktarda uyuşturucu hammaddesi sipariş ettiği bilgisi alındı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şüphelilerin kimlikleri ve Avcılar’daki adres bilgileri belirlendi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri; baharat paketleri içerisine 10 veya 20’şer gramlar halinde dağıtılmış vaziyette toplam 10 kilo Ab-Pinaca ve Ab-Fubinaca isimli Sentetik Kannabinoid Bonzai hammaddesi ele geçirdi.

Yapılan açıklamada bu sentetik hammaddeden ton bonzai maddesi üretilebileceği saptandı. Gözaltına alınan M.G. ve M.M. sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilere yönelik soruşturma ve operasyonun devam ettiği açıklandı.

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şükür ve sabır
29.08.2022 13:00
gemilerle gelen tonlarca 'kokain', yabancı istihbaratlar haber vermese bizimkilerin kılı kıpırdamıyor, 10gr.lık 20 gr.lık paketler kaçmıyor.. yandaş medaya, bu haberi 1hafta konuşur artık..  
 
Ülkücü
29.08.2022 11:44
Bunların siyasi partide ortağı kim acaba?  
 
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