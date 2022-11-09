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  • Bakanlıktan Arifoğlu hakkında suç duyurusu! Ürünleri kanserojen madde taşıyor diye Singapur'da toplatılmıştı

Bakanlıktan Arifoğlu hakkında suç duyurusu! Ürünleri kanserojen madde taşıyor diye Singapur'da toplatılmıştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Singapur’da Türk markalı bazı baharat ürünlerinde izin verilmeyen renklendirici tespit edildiği yönündeki iddialara yönelik açıklama yaptı. Bakanlık, Arifoğlu markası hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 17:35
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Ürünleri kanserojen madde taşıyor diye Singapur'da toplatılmıştı. Bakanlıktan Arifoğlu hakkında suç duyurusu

Bakanlıktan Arifoğlu hakkında suç duyurusu! Ürünleri kanserojen madde taşıyor diye Singapur'da toplatılmıştı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemede, söz konusu firmanın, ülkemizden Singapur’a doğrudan bir ihracat başvurusu bulunmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan, iddialarla ilgili, Singapur yetkili otoritesi tarafından, Türkiye’ye henüz resmi bir bildirimde bulunulmamıştır.

Ancak, söz konusu Haberler Bakanlığımızca ihbar kabul edilerek firma ve ürünlerine yönelik başlatılan denetimler ülke genelinde devam etmektedir.

İZİN VERİLMEYEN RENKLENDİRİCİ TESPİT EDİLMİŞTİR

Firmanın yurt içinde satışa sunduğu ürünlere yönelik 2022 yılı Mayıs ve Temmuz aylarında yapılan denetimlerde, sumak ürününden alınan numunelerde izin verilmeyen renklendirici tespit edilmiştir. Firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili parti-seri nolu ürünler piyasadan toplatılmıştır.

 Bakanlığımız, vatandaşlarımızın güvenilir gıda tüketmesine yönelik çalışmalarını, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında aralıksız yürütmektedir.

2022 yılında (08.11.2022 tarihi itibarıyla) ülke genelinde 7 bin 520 personelimizle gıda işletmelerine 1 milyon 81 bin 777 denetim yapılmıştır."

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Emine
9.11.2022 08:42
Bunlar bakanlıktan imalat ve satış izni nasıl almışlar?  
 
FARUK
9.11.2022 08:28
yıllardır ürünlerini aldığımız marka.Yazıklar olsun  
 
Ankaralı
9.11.2022 00:38
Allah belalarını versin.Denetim olsa bu kadar cüret edemezler.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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