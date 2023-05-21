ATA İttifakı ortağından Kılıçdaroğlu’na destek kararı: Mevcut iktidardan kurtulmamız elzemdir

ATA İttifakı ortaklarından Adalet Partisi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı.

ATA İttifakı ortağından Kılıçdaroğlu’na destek kararı: Mevcut iktidardan kurtulmamız elzemdir

Zafer Partisi ile ATA İttifakı’nın ortaklarından olan ve 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Sinan Oğan’ı destekleyen Adalet Partisi, ikinci turda Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun 22 Mayıs Pazartesi günü partisini ziyaret edeceğini de belirtti.

Öz’ün açıklamaları şu şekilde:

“ÜLKEMİZ TARİHİ BİR SÜREÇTEN GEÇMEKTEDİR”

“Ata İttifakı’na gönül vermiş değerli arkadaşlarım, sizler Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçiliğini düstur edinmiş zeki ve iradesi bağımsız vatan evlatlarısınız. Sizlere istikamet belirlemek kimsenin haddi değildir. İlkeli bir siyaset yaptık ve bizlere destek verdiniz. Sizlere minnettarım. Bu destek yüzde 5’le sınırlı kaldı ve maalesef ki amacımıza ulaşamadık. Lakin hep birlikte ortaya milli bir irade koyduk. Şunu unutmamak gerekir ki ülkemiz tarihi bir süreçten geçmektedir.

“TARAFSIZ KALMAK MEVCUT İKTİDARA DOLAYLI DESTEK VERMEKTİR”

Öncelikle mevcut iktidardan kurtulmamız elzemdir. Bunun yolu ideallerimize tamamıyla uymasa dahi kontrol altında birlikte hareket edilebilecek bir müttefiktir. Zira tarafsız kalmak mevcut iktidara dolaylı destek vermektir. Bu benim şahsi fikrimdir. Biz Adalet Partililer bu minvaldeki kararları şahsi değil 50 kişilik Genel İdare Kurulu ile birlikte alırız. Bugün yapılan GİK toplantısında çıkan kararımız da tam katılımla düşündüğüm gibi çıkmıştır ve genel başkan olarak bunu uygulamak zorundayım. Tabii ki bu karar sizleri bağlamaz ve bizlerin de hiçbir seçmenimizi tahakküm etmek gibi bir düşüncemiz olamaz.

“RESMİ KARAR PAZARTESİ AÇIKLANACAK”

İttifak bileşenlerimizle yaptığımız görüşmede partilerimizin GİK kararlarını uygulama ve açıklama kararı aldık. Adalet Partisi’nin GİK kararı, ittifak ortaklarımızla birlikte belirlediğimiz milli şartlar teminat altına alınmak suretiyle başkaca hiçbir beklenti içinde olmadan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vermek ve bize gönül verenleri daha fazla sürüncemede bırakmamak olmuştur. Resmi kararımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun pazartesi günü genel merkezimize yapacağı ziyarette açıklanacaktır. Milletimize hayırlı uğurlu olsun.”

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