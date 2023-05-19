Erdoğan rest çektiği Sinan Oğan ile görüştü

CNN International’a yaptığı açıklamada Sinan Oğan’a rest çeken Erdoğan, Dolmabahçe’de Oğan ile görüştü.

Erdoğan rest çektiği Sinan Oğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International’dan Becky Anderson’un sorularını yanıtladı.

"ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasında kendisine otokrat dediği için onu kınadığının" hatırlatılması üzerine, "Birinci tur değil, ikinci tura çıkan bir insandan diktatör olur mu?" yanıtını verdi. Erdoğan, ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan hakkında da, "İsteklerine boyun eğmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

erdogan.webp

Son dakika gelen haberine göre ise Erdoğan’ın Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde Sinan Oğan ile görüştü.

Öğle saatlerinde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir araya gelmişti.

aa-20230519-31181264-31181263-turkish-president-recep-tayyip-erdogan.jpg

Öne Çıkanlar
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Son Haberler
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı Güncel
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı
Artvin'de tünel içinde araç yandı Yaşam
Artvin'de tünel içinde araç yandı
YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı Siyaset
YSK'nın kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı
Canan Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya zehir gibi yanıt: Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin Güncel
Canan Kaftancıoğlu’ndan Soylu’ya zehir gibi yanıt: Bu ülkede fırsat bulsan Apo’yu çıkaracak tek kişi sensin
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir? Keşfet
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
Tartıştığı eşini bıçakla öldürdü Güncel
Tartıştığı eşini bıçakla öldürdü
Gençlere kutlatmadılar, diyanet onu anmadı ama "ordusu Atatürk'ü unutmadı" Güncel
Gençlere kutlatmadılar, diyanet onu anmadı ama "ordusu Atatürk'ü unutmadı"