Erdoğan rest çektiği Sinan Oğan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN International’dan Becky Anderson’un sorularını yanıtladı.

"ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim kampanyasında kendisine otokrat dediği için onu kınadığının" hatırlatılması üzerine, "Birinci tur değil, ikinci tura çıkan bir insandan diktatör olur mu?" yanıtını verdi. Erdoğan, ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan hakkında da, "İsteklerine boyun eğmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Son dakika gelen haberine göre ise Erdoğan’ın Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde Sinan Oğan ile görüştü.

Öğle saatlerinde de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir araya gelmişti.