Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerin SADAT bağlantısı ortaya çıktı

Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını takmayı reddeden bir grup teğmenle gündemde olan Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda cemaat yapılanmalarının varlığına dair skandal bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Tolga Şardan'ın T24’te yayınlanan yazısına göre, okulda bu olaydan önce de iki farkı dini gruptan kişiler arasında "namaz kıldırma" tartışması yaşandı.

Öte yandan yakasına Atatürk resmi takmayı reddeden teğmenlerin okula girişlerinde SADAT’ın referans olduğu belirtildi.

Şardan'ın yazısında konuyla ilgili bölüm şöyle:

“Bakan Güler, süreçle ilgili şeffaf davranılacağını açıkladı. O halde, ben de, bana ulaşan bir bilgiyi buradan kendisine ulaştırayım. Yanıtlarsa, Büyüteç aracılığıyla paylaşacağım.

Şöyle ki, bu fotoğraf olayından önce de, mescitte namaz kılma nedeniyle iki farklı dini grup arasında tartışma yaşanmış. Bir grubun üyeleri, diğer gruptan olan bir kişiye "sen bizim cemaatten değilsin, bize namaz kıldıramazsın" diyerek münakaşa olmuş. Bu bir.

İkincisi; Bakan Güler, haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan piyade okulu öğrencisi subayların, TSK'ya giriş referanslarını açıklayabilir mi? Yani, kim ya da kimler aracı olmuş?

Zira, yakalarına Atatürk'ün fotoğrafını takmak istemediği iddia edilen subayların SADAT'ın referansıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldıkları iddiası mevcut. Hatta, SADAT'la bağlantısı olan bir sivil toplum örgütünün de bu organizasyon içinde yer aldığı öne sürülüyor.

Dediğim gibi; sorulara yanıt verilirse, içeriğine bağlı kalarak buradan duyuracağım.”