Harbiye'de cemaat yapılanmasının videosu ortaya çıktı. Türkiye'yi bekleyen yeni tehlike

Tuzla Piyade Okulu'ndaki 10 Kasım töreninde yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenle birlikte hareket eden teğmen grubunun hafta sonlarında alt devrelerini Nurculara ait bir eve çağırdığı görüntüler ortaya çıktı.

10Haber'den Ersin Eroğlu’nu haberine göre, yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenle aynı koğuşta kalan bir başka teğmenin alt devrelerini Nurculara bağlı bir cemaate çağırdığı görüldü.

Alt devresini sohbete çağıran F.A. yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan A.A. ile birlikte okuldan uzaklaştırılan teğmenlerden biri.

“HARP OKULU TARZINDAN ARINDIKLARINI SÖYLEDİ”

Teğmenler henüz Kara Harp Okulu'ndayken 22 Nisan 2022'de kayda alınan videoda yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmene tepki gösteren teğmenlerle alt devrenin konuşması şöyle:

"F.A. benimle sohbet etmek çağırdı, müsait olmadığımı söyledim. Ardından okula geldi. Gittiği yerden bahsetti. Rahat ettiklerini ve huzurlu olduğunu söyledi. Harp Okulu'nun tarzından arındıklarını söyledi."

Teğmenlerin "Gittikleri yer neresi" sorusuna ise alt devre "Derslerin işlendiği yer komutanım. Medrese tarzı yerler. Ev tarzında sohbet ettikleri yerler. Ardından Atatürk'e konu geldi. Ben ona Atatürk'ün okulda okuduğunu söyledim, Atatürk'ü neden sevmediğini sordum. Sevdiğini ama orası ona kendisini huzurlu hissettirdiği için gittiğini söyledi. Peygamberi sevmeyenler olduğunu söyledi. Aramızda bir tartışma oldu. Zorunluluk ve vefa konusunu açtı" diye yanıt verdi.

"Sana bir vasıtasıyla mı ulaştılar" sorusuna "evet" yanıtını veren alt devre topluluğun adı sorulduğunda "Nurcular komutanım" dedi.

10Haber, "Teğmenlerin kavgasında cemaat yapılanması izi" başlıklı haberinde yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlere tepki gösteren teğmenlerin bu grubu geçen yıl Kara Harp Okulu'nda görevli komutanlara bildirdiğini duyurmuştu. Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerin "Allahü teâlâ için sevmek" anlamına gelen "Hubb-i fillah' adlı WhatsApp grubu kurduğu, bu grup üzerinden yapılan yazışmalarda haftasonları bir eve gittikleri, bir ağabeyden kitap aldıkları ve bir "dava"dan bahsettikleri bilgisini paylaşmıştı.

TUZLA'DA NE YAŞANMIŞTI?

10 Kasım töreninde yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenle buna tepki gösteren teğmen arasındaki kavgayı ilk olarak Veryansın TV'den Yılma Başar Korkmaz duyurmuştu.

Teğmenler arasındaki tartışma ilerleyen günlerde de sürdü. 13 Kasım'da bazı teğmenler yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerin kaldığı 405 numaralı koğuşun kapısına Atatürk posteri astı. Atatürk posterine tepki gösteren teğmenlerle poster asan teğmenler arasında arbede yaşandı. Arbededen sonra 10 Kasım'da yakasına Atatürk posteri takmayan Piyade Teğmen A.A. Tuzla Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu almak istedi. Hastanede darp izine rastlanmadığı raporu verilince Tuzla Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Bu gelişmeler üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı idari soruşturma başlattı. Disiplin Soruşturma Heyeti'nin 5 Aralık'ta hazırladığı raporla yakasına Atatürk fotoğrafı takmayanlara tepki gösteren dört teğmenin ihracı istendi. Disiplin Soruşturma Heyeti 405 numaralı koğuşta kalan üç teğmenin de ihracını talep etti.

10Haber'in ulaştığı bilgiye göre teğmenlerden sorumlu alay komutanı albayla bölük komutanı bir Üsteğmen de yaşanan olaydan sonra görevden uzaklaştırıldı.

FETÖ'CÜLERİN RENKLENDİRME YÖNTEMİ

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgütün mahrem yapılanmasında yer alan "Garson" isimli gizli tanığın savcılığa verdiği SD karttan elde ettiği bilgileri "FETÖ Silahlı Terör Örgütü Emniyet Mahrem Yapılanması" başlığıyla 2018'de raporlaştırmıştı.

Rapora göre yürütülen soruşturma ve operasyonlarla deşifre edilen FETÖ üyeleri Fetullah Gülen'in talimatıyla kamufle olup tarikat ve bazı partilere sızdı.

Örgütün bu yöntemi "kamufle olarak kuvvet kazanmak, yeniden devlet kurumlarına sızmak ve sosyal medyada provokasyon üreterek hükümete karşı halk ayaklanması gibi huzursuzluklar yaratmak" için geliştirdiği tespit edilmişti.

TSK'daki 'cemaat tartışmaları FETÖ'nün renklendirme yöntemini de akıllara getirdi.