Tuzla Piyade Okulu’nda bir teğmen Atatürk resmini yırtıp attı iddiası. Olay Meclis’e taşındı

Tuzla Piyade Okulu’nda iddialara göre Atatürk rozeti takmayı reddeden ve yırtıp atan bir teğmen ile başka bir teğmen arasında kavga çıktı. CHP'li Özgür Ceylan konu için soru önergesi verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Tuzla Piyade Okulu’nda bir teğmen Atatürk resmini yırtıp attı iddiası. Olay Meclis’e taşındı

İstanbul Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım gibi önemli bir günde skandal bir olay yaşandı.

Atatürk rozeti takmayı reddeden ve yırtıp atan bir teğmen ve o teğmene tepki gösteren başka bir teğmen arasında kavga çıktı.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan konu hakkında soru önergesi verdi.

İki grup arasındaki arbedenin büyümesiyle dışarıdan polis ve jandarmanın dahil olduğu ifade edildi. Bu arbedenin ardından tarikat bağlantılı olduğu ve Harbiye’de de benzer davranışlar sergilediği iddia edilen teğmenin kaldığı odanın kapısına diğer askerler Atatürk posteri astı.

Aynı teğmenin bu posteri de yırtmasının ardından Atatürk’e bu saygısızlığı yapan teğmene tepki gösteren askerlerle, Atatürk fotoğrafını yırtan asker ve ona destek veren diğer askerler arasında yeniden bir arbede yaşandığı belirtildi.

Atatürk resmini yırtan kişinin dışarıdan darp raporu aldığı iddia edildi.

KONU YAŞAR GÜLER’E SORULDU

Ceylan, "Son günlerde sosyal medya platformlarında 10 Kasım Atatürk’ü Anma töreninde Tuzla Piyade Okul Komutanlığı’nda bir grup teğmenin yakalarına Atatürk resmi takmayı reddettikleri, teğmenlerden birinin Atatürk resmini yırtarak yere attığı ve buna tepki gösteren diğer bir grup teğmen ile aralarında arbede yaşandığı, arbedenin büyümesi ile olaya dışarıdan jandarma ve polisin de dahil olduğu, konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır” sözleriyle bu iddiayı yanıtlaması için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e yönelik soru önergesi verdi.

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