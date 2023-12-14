Yeni hayali düşman uydurdular. Teğmenler cuntası diye yayın yapmaya başladılar

FETÖ’nün kurduğu kumpaslarla birlikte TSK içerisinde operasyonlar çekilmiş, o dönemin operasyonlarını yürüten yandaş gazetesi Taraf, imza attığı haberlerle ordu içerisinde yer alan Atatürkçü komutanları hedefe koyarak tasfiye edilmelerini sağlamıştı.

Yeni Şafak Gazetesi ‘de bugün imza attığı bir haberde o dönem benzeri bir üslupla TSK’yı hedef aldı. Gazete, "Teğmen cuntası" başlıklı bugünkü manşetinde, Tuzla Piyade Okulu’ndaki teğmenleri hedef gösterdi.

‘TEĞMEN CUNTASI’ İDDİASI

Okulda bazı askerlerin namaz kıldıkları için fişlendiklerini ve darp edildiklerini iddia eden Yeni Şafak, bir “teğmen cuntasının” varlığını ileri sürdü.

Gazete, teğmenler için “darbe dönemlerini hatırlatacak bir bildiri yayınlamayı planladıkları, yargılanmaktan çekindikleri için vazgeçtikleri” iddiasında bulundu.

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Haberde şu iddialar yer aldı:

“Cuntacı teğmenler, daha Kara Harp Okulu’ndaki öğrencilik yıllarında sözde ‘Atatürkçülük’ maskesiyle terör estirmeye başladı. Okul mescidinde namaz kılan öğrencileri ‘Atatürk düşmanı’, ‘tarikatçı-cemaatçi’, ‘irticacı’ gibi ifadelerle fişleyen cuntacı teğmenler, dindar subayları fotoğraflarını paylaşarak hedef gösterdi, WhatsApp gruplarında cemaat ve tarikatlara galiz küfürler savurdu.

Kara Harp Okulu’ndan Tuzla Piyade Okulu’ndaki Kursiyer Subay Taburu’na geçilince taciz daha da arttı. Olaylar, darp edilen 3 teğmenin şikayetiyle patlak verdi. İdari ve adli soruşturmalar, teğmen cuntasını ortaya çıkardı.

Bütün öğrencilerin bulunduğu 3 farklı WhatsApp grubunda resmen ‘tarikatçı subay(!)’ avı başlatıldı. Grupta namaz kılan, şehitlik ziyareti yapan kursiyer subayların gizlice çekilmiş fotoğrafları paylaşılarak açıklama istendi.

Hedef gösterilen kursiyer subaylardan bazıları ‘tarikatçı olmadığını’ ispat etmek için kendilerini ‘Ne namazı, alnım secde görmedi’ gibi ifadelerle savunmak zorunda kaldı. Ayrıca sözde tarikatçı subayların kendini açık etmesi için, gruplarda tarikatlara ve liderlerine ağıza alınmayacak galiz küfürler edildi. Alt sınıflarla da irtibata geçilerek ‘tarikatçı’ subayları fişlemeleri istendi.”

TEĞMENLER MUHTIRA YAYINLAMAYI DÜŞÜNMÜŞ

Tuzla Piyade Okulu’ndaki 10 Kasım Atatürk’ü anma töreninde yaşandığı iddia edilen "Atatürk rozeti takmama” hadisesine de yer verilen haberde, Yeni Şafak’ın iddiasına göre, “cuntacı teğmenler”, baskı yaptıkları öne sürülen diğer teğmenlerin toplu iğne eksikliği nedeniyle Atatürk rozeti takmadı. Bunun üzerine "cuntacı teğmenler", o teğmenleri taciz etti.

Haberde yer verilen diğer iddialara göre, “cuntacı teğmenler”, koğuş bastı, devlet büyüklerine hakaret etti, bir bildiri yayınlamayı da düşündü.

İddialarda Ümit Özdağ’ın da adı geçerken, konuyla ilgili teğmenlerin, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve o dönemki danışmanı Erhan Kaleli ile irtibata geçilebileceğini ifade ettikleri belirtildi.