Tuzla Piyade Okulu skandalında görev yeri değişimi

MSB’nin açıklaması şu şekilde:

"Olaylara sebebiyet veren personel, TSK Disiplin Kanunu Madde 29 gereği geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ve Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmiştir. Söz konusu olayda gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeyen sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir. Ayrıca, kamuoyunda iddia edildiği gibi henüz Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır"

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Tuzla Piyade Okulu’nda meydana gelen skandalda tarikat mensubu bir teğmen törende Atatürk fotoğrafını yakasına takmak istememiş, bazı teğmenler de bu duruma tepki göstermişti. Olay sonrası ise, tepki gösteren teğmenler de dahil olmak üzere olaya karışanların ihraçları talep edilmişti.