14 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Atatürk için “Yunan hayranı” paylaşımı yapan yandaş Ensonhaber’den açıklama

Atatürk için “Yunan hayranı” paylaşımı yapan yandaş Ensonhaber’den açıklama

Resmi hesabından Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili skandal bir paylaşımda bulunan Ensonhaber adlı internet sitesinden açıklama geldi. Site adına açıklama yapan Ensonhaber Yayın Grubu Başkanı Serkan Kalemciler, ""Markamızı hedef alan menfur sabotajı yapanı bulmak için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 15:24
Takip Et

Atatürk hakkında “Yunan hayranı” paylaşımı yapan yandaş Ensonhaber’den açıklama geldi

Atatürk için “Yunan hayranı” paylaşımı yapan yandaş Ensonhaber’den açıklama
+
Aa
-

AKP iktidarına yakınlığı ile bilinen Ensonhaber.com adlı site de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili skandal paylaşımda bulmuş ve paylaşım büyük tepki toplamıştı. 

Sitenin resmi Twitter hesabından bir Twitter kullanıcısının “Kurtuluş Savaşı çok daha ağır şartlarda geçmiştir, varlıkla yokluk arasında gidip geldik; o hâlde dahi Mustafa Kemal ‘Bayrak bir milletin onurudur, çiğnenmez’ diyebilmiştir... Yunanları denize döktük biz, asıl icraat budur...” tweetine yanıt verildi.

Atatürk için "Yunan hayranı" ifadesinin kullanıldığı görülen cevapta “M. Kemal Yunan hayranı olduğu için öyle demiştir. Ki açıklamaları var Yunan askerlerinin ne kadar cesur olduğuna dair, başka bir şey değil.” şeklinde skandal ifadeler kullanıldı.

AÇIKLAMA GELDİ

Kullanıcıların büyük tepki gösterdiği bu sözlerin ardından Ensonhaber Yayın Grubu Başkanı Serkan Kalemciler, kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı. Kalemciler, yaşananları 'sabotaj' olarak niteleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Markamızı hedef alan menfur sabotajı yapanı bulmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yapılacak en küçük hakaret özümüze hakarettir. Bu iğrenç olayı tez zamanda açıklığa kavuşturacağımızı ilan ederiz."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

baybars b.
14.09.2022 15:38
bu söylemi ciddiye alıp cevap vermek bile saçmalığın daniskası olur.  
 
Cesur
14.09.2022 15:32
Yunan hayranı Fesli Kadir ile O' nun yoldaşlarıdır. Atatürk Yunanlıları denize döken tarihin kaydettiği en büyük komutan ve liderdir.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
1
﻿Baby Shark dinletilerek işkenceye uğrayan tutuklu, hücresinde ölü bulundu
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
2
﻿İlber Ortaylı’dan AKP’li isme sert sözler: ‘Küstah’ ve ‘edepsiz’
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
3
﻿Adnan Oktar'ın kediciklerinden Müge Öğütçü kendisine neler yapıldığını açıkladı
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
4
﻿Zeydan Karalar: Millet İttifakı iktidarında hizmet kapasitemiz artacak
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
5
﻿Borsa günü düşüşle tamamladı
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
6
﻿Bakan Nureddin Nebati gidiyor yerine eski bakan geliyor. Ankara kulislerini sallayan iddia
﻿Niğde’de gerçeği aratmayan tatbikat  
7
﻿Niğde’de gerçeği aratmayan tatbikat  
﻿Azerbaycan: Kelbecer mevzileri ateş altında
﻿Azerbaycan: Kelbecer mevzileri ateş altında
﻿Azerbaycan: Kelbecer mevzileri ateş altında
﻿Transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan yıldız oyuncu Olympiakos yolunda
﻿Transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan yıldız oyuncu Olympiakos yolunda
﻿Transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan yıldız oyuncu Olympiakos yolunda
﻿PKK'dan kaçan 2 terörist Türkiye'ye teslim oldu
﻿PKK'dan kaçan 2 terörist Türkiye'ye teslim oldu
﻿PKK'dan kaçan 2 terörist Türkiye'ye teslim oldu
﻿Antalya Elmalı Belediyesi personel alacak
﻿Antalya Elmalı Belediyesi personel alacak
﻿Antalya Elmalı Belediyesi personel alacak
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Ukrayna Rusya savaşı UFO takibinde 
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tercüman bilirkişi alacak
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿Rodos’ta Osmanlı izleri
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿İstanbul'da boş arazide ceset bulundu
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿iPhone 14 cihazındaki acil durum uydu bağlantısı nasıl kullanılır
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
﻿Kağıthane'de hafriyat kamyonu devrildi! Yol trafiğe kapatıldı...
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.