Atatürk için “Yunan hayranı” paylaşımı yapan yandaş Ensonhaber’den açıklama

AKP iktidarına yakınlığı ile bilinen Ensonhaber.com adlı site de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili skandal paylaşımda bulmuş ve paylaşım büyük tepki toplamıştı.

Sitenin resmi Twitter hesabından bir Twitter kullanıcısının “Kurtuluş Savaşı çok daha ağır şartlarda geçmiştir, varlıkla yokluk arasında gidip geldik; o hâlde dahi Mustafa Kemal ‘Bayrak bir milletin onurudur, çiğnenmez’ diyebilmiştir... Yunanları denize döktük biz, asıl icraat budur...” tweetine yanıt verildi.

Atatürk için "Yunan hayranı" ifadesinin kullanıldığı görülen cevapta “M. Kemal Yunan hayranı olduğu için öyle demiştir. Ki açıklamaları var Yunan askerlerinin ne kadar cesur olduğuna dair, başka bir şey değil.” şeklinde skandal ifadeler kullanıldı.

AÇIKLAMA GELDİ

Kullanıcıların büyük tepki gösterdiği bu sözlerin ardından Ensonhaber Yayın Grubu Başkanı Serkan Kalemciler, kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı. Kalemciler, yaşananları 'sabotaj' olarak niteleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Markamızı hedef alan menfur sabotajı yapanı bulmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e yapılacak en küçük hakaret özümüze hakarettir. Bu iğrenç olayı tez zamanda açıklığa kavuşturacağımızı ilan ederiz."