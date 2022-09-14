Ensonhaber’den Atatürk skandalı: Apar topar sildiler

İktidar medyasının internetteki gür sesi Ensonhaber’in Atatürk düşmanlığı ayyuka çıktı.

Kurumun resmi hesabını yöneten gazeteci kılıklı birisi, Twitter’dan bir kullanıcı ile tartışmaya girdi.

Bir kullanıcının, “Kurtuluş Savaşı çok daha ağır şartlarda geçmiştir, varlıkla yokluk arasında gidip geldik; o hâlde dahi Mustafa Kemal ‘Bayrak bir milletin onurudur, çiğnenmez’ diyebilmiştir... Yunanları denize döktük biz, asıl icraat budur...” tweetine yanıt veren Ensonhaber’in resmi hesabını yöneten şahıs, “M. Kemal Yunan hayranı olduğu için öyle demiştir. Ki açıklamaları var Yunan askerlerinin ne kadar cesur olduğuna dair, başka bir şey değil.” şeklinde skandal bir paylaşıma imza attı.

Daha Atatürk demekten aciz, korkak, attığı iftira tweetini kısa süre sonra sildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Ensonhaber’e kullanıcılar büyük tepki gösterdi.

İşte o paylaşım...





ATATÜRK’Ü BİR DE RUM’DAN DİNLEYİN

Ensoınhaber’in bu tvitinden sonra akıllara Ulu Önder’in evine çalışmaya giden Rum marangozun, Atatürk hakkında Yunan kanalına verdiği mülakat geldi.

Rum marangoza, “Diş etlerinize bakarsanız hala Türkün kesilmiş parçalarını bulursunuz.” diyen Atatürk için “Yunan hayranı” diyen Ensonhaber, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yayınlayacak mı merak konusu.

İşte o video…



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