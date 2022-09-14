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Ensonhaber’den Atatürk skandalı: Apar topar sildiler

AKP’ye yakın yandaş Ensonhaber adlı haber sitesi, troll hesap yerine resmi hesabından Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili dezenformasyon tweeti attı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 09:49
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 09:57
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Apar topar sildiler: Ensonhaber’den Atatürk skandalı

Ensonhaber’den Atatürk skandalı: Apar topar sildiler
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İktidar medyasının internetteki gür sesi Ensonhaber’in Atatürk düşmanlığı ayyuka çıktı.

Kurumun resmi hesabını yöneten gazeteci kılıklı birisi, Twitter’dan bir kullanıcı ile tartışmaya girdi.

Bir kullanıcının, “Kurtuluş Savaşı çok daha ağır şartlarda geçmiştir, varlıkla yokluk arasında gidip geldik; o hâlde dahi Mustafa Kemal ‘Bayrak bir milletin onurudur, çiğnenmez’ diyebilmiştir... Yunanları denize döktük biz, asıl icraat budur...” tweetine yanıt veren Ensonhaber’in resmi hesabını yöneten şahıs, “M. Kemal Yunan hayranı olduğu için öyle demiştir. Ki açıklamaları var Yunan askerlerinin ne kadar cesur olduğuna dair, başka bir şey değil.” şeklinde skandal bir paylaşıma imza attı.

Daha Atatürk demekten aciz, korkak, attığı iftira tweetini kısa süre sonra sildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Ensonhaber’e kullanıcılar büyük tepki gösterdi.

İşte o paylaşım...

ATATÜRK’Ü BİR DE RUM’DAN DİNLEYİN

Ensoınhaber’in bu tvitinden sonra akıllara Ulu Önder’in evine çalışmaya giden Rum marangozun, Atatürk hakkında Yunan kanalına verdiği mülakat geldi.

Rum marangoza, “Diş etlerinize bakarsanız hala Türkün kesilmiş parçalarını bulursunuz.” diyen Atatürk için “Yunan hayranı” diyen Ensonhaber, konuya ilişkin herhangi bir açıklama yayınlayacak mı merak konusu.

İşte o video…


yenicaggazetesi.com.tr

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sS
14.09.2022 10:28
kayış sıyırmış haber kanalı  
 
Misafir
14.09.2022 10:11
Bunların bir gün " vallahi biz kimden ne emir aldıysak onu yazdık, biz masumuz ona hakaret etmedik"dediklerini duyar gibi oluyorum.  
 
Mümin
14.09.2022 10:08
Bu haber kanalının 2010 dan beri duruşu belli bunu okuyup millet ittfakına saldıran hainleri de not ettik kimse merak etmesin!  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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