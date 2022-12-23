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  • Atatürk'ün mirasına Mansur Yavaş sahip çıktı. Başkentlilerin hizmetine sunulacak

Atatürk'ün mirasına Mansur Yavaş sahip çıktı. Başkentlilerin hizmetine sunulacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirasına sahip çıkıyor. Yıllardır ihmal edilen, çorak bir görüntüye sahip olan ve Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yer alan 940 bin metrekarelik alan “Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı” adıyla Başkentlilerin hizmetine sunulacak. 

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 15:49
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Atatürk Orman Çiftliği arazisine sahip çıkılıyor: Mansur Yavaş duyurdu

Atatürk'ün mirasına Mansur Yavaş sahip çıktı. Başkentlilerin hizmetine sunulacak
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Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan Ankara Büyükşehir Belediyesi, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milleti’ne miras bıraktığı Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. 

Daha önce AOÇ alanı içerisinde bulunan alanları kiralayarak tarıma açan ABB, şimdi de yaklaşık 940 bin metrekarelik Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’nı Başkentlilerin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. 

"DOĞAL YAŞAM VE ATATÜRK ÇOCUKLARI PARKI" HİZMETE GİRİYOR

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin 7/24 mesai harcadığı alanda; yürüyüş ve bisiklet yolları, kapalı ve açık toplamda 5 bin 878 araçlık otopark, seyir terasları, şenlik alanları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları, hediyelik eşya dükkânları, bilgilendirme- yönlendirme ve güvenlik kulübeleri, konser alanları ve piknik alanları gibi pek çok donatı yer alacak.

Ankara’yı yeşilin de Başkenti yapmak için yoğun mesai harcayan ABB ekipleri ayrıca, park alanını ikiye bölen Ankara Çayı’nın temizlenmesi için de hummalı bir çalışma yürütüyor. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya paylaşımı şöyle: 

"Burası Ata'nın mirası: Atatürk Orman Çiftliği arazisi. Sahip çıkmak boynumuzun borcu.

Yıllarca yokmuş gibi davranılıp ihmal edilen araziyi yeniden gerçek sahibine, Ankara'ya kazandırıyoruz."

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Doğrusu Budur
23.12.2022 16:07
Mansur Başkan Ankara Halkının Oksijeni oldu. Çankaya Köşküne çıkınca Türkiye'nin Oksijeni olacak inşallah.  
 
1950
23.12.2022 16:05
Atatürk’ü seviyorsak, Atatürk’ü sevmeyenlerin değil arkadaşlarına, onlara merhaba diyenlere bile selam vermemek lazım, bu ise merkez sağdayım, milliyetçi-mukadesayçılara düşüyor,onlar çok da  
 
Ata Türkmen
23.12.2022 16:04
Ankara halkına ilaç gibi geldin Mansur Başkan. Melih Dinazorları, Terminatörleri, kol saatleri vb. boş işlere harcanan paralarla ve su zamlarıyla Ankara halkını çıldıtmıştı.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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