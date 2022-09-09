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Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde TOBB vurgunu

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisinde olan Başbakanlık Söğütözü Lojmanları’nın Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişten hemen önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) devredildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 09:56
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Mimarlar Odası duyurdu. Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde TOBB vurgunu

Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde TOBB vurgunu
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TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin talanına ve rantta açılmasına ilişkin mücadeleyi tüm baskılara rağmen yükselterek büyütüyor. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Başbakanlık Söğütözü Lojmanları ve arazisinin, 27/6/2018 tarihinde; Başbakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İller Bankası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan bir protokol ile TOBB’a devredildiğini ifade etti. 

''ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ ALANLARI TOBB'A PEŞKEŞ ÇEKİLEMEZ''

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ''Atatürk Orman Çiftliği’ndeki bu hukuksuzluğu yargıya taşıyacağız. Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine ihanet edenleri yargı önüne çıkartmak boynumuzun borcu. Bilgi edinme kanunu çerçevesinde  söz konusu protokolü, kurul kararlarını,  resmi yazıyla protokolü imzalayan ilgili kurumlardan talep ettik. diyen Candan, “Paha biçilmez ve Atatürk'ün bize şartlı bağışla emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği arazileri umarsızca talan ediliyor, Atatürk’ün vasiyeti ve şartlı bağışına aykırı kullanımlarla ranta açılıyor. Atatürk Orman Çiftliği arazileri, bugün toprak bütünlüğünün yarısını, devirlerle, tahsislerle ve kiralamalarla kaybetmiştir. AOÇ arazileri halkındır devredilemez, kiralanamaz ve satılamaz. TOBB’a devredilme protokolünü yargıya taşıyacağız'' diye konuştu.

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

''Başbakanlık Söğütözü Lojmanlarının bulunduğu arazi daha önce Atatürk Orman Çiftliği‘ne ait tarla vasfında bir arazi iken söz konusu taşınmaz, devir protokolünün imzalanmasından hemen önce arsaya çevrilerek hazineye devredilmiştir. Böylece söz konusu taşınmazların TOBB adına tapu tesciline uygun hale getirilmesi sağlanmıştır. Söz konusu taşınmazın devrinde herhangi bir ihale süreci yaşanmamakla beraber TOBB tarafından taşınmaz için hazineye 53.314.072,27 TL ödeme yapılarak 7/2/2019 tarihinde TOBB adına tapu tescili yapılmış.  TOBB ETÜ AOÇ alanında ağaçlandırma adı altında Kampüs geliştirme alanı olarak kullandığı ve  sonunda da devrinin yapıldığı süreç, hukuka aykırıdır, Atatürk Orman Çiftliği alanları devredilemez,  özel üniversitesinin  kampüsü ve kullanım alanı haline getirilemez. Atatürk Orman Çiftliği Tilki Çukuru mevkini kupon arazi olarak gören iktidar ve TOBB’un gizli kapaklı hukuksuzluğunun peşini bırakmayacağız. Tilki Çukuru mevkii 2096 ada 20 parsel olarak adlandırılan  407 bin metrekarelik Atatürk Orman Çiftliği arazisidir. TOBB ETÜ’ye AOÇ arazilerinin Başbakanlık Lojmanlarının Gazi Anadolu Lisesi ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Yedek Parça Depo Müdürlüğü binalarının devrini yargıya taşıyacağız. Atatürk Orman Çiftliği alanları TOBB’a peşkeş çekilemez, sürecin yakın takipçisiyiz''

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Adalet Hukuk Liyakat
9.09.2022 10:04
Vay vay vay....demiyorum artık. Şaşılacak bir şey değil...sıradan olaylar.  
 
Yerli milli
9.09.2022 10:04
TOBB un akp ye methiyeler düzmesi boşuna değilmiş.  
 
Sedat
9.09.2022 10:01
İktidar değiştiğinde bunların hesabı sorulmalıdır. Yağma düzenine son verilmelidir.  
 
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