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  • Mansur Yavaş Ankara'dan tüm Türkiye'ye böyle seslendi: Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın kimse köşesine çekilmesin

Mansur Yavaş Ankara'dan tüm Türkiye'ye böyle seslendi: Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın kimse köşesine çekilmesin

Mansur Yavaş “Cumhuriyetin başkenti Ankara, ilk adım ve son kaledir. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, kimse köşesine çekilmesin” diye konuştu.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 22:45
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Mansur Yavaş Ankara'dan tüm Türkiye'ye böyle seslendi: Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın kimse köşesine çekilmesin

Mansur Yavaş Ankara'dan tüm Türkiye'ye böyle seslendi: Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın kimse köşesine çekilmesin
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıldönümünde konuşma yaptı. Konuşması sonrası ayakta alkışlanan Yavaş, "Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, kimse köşesine çekilmesin" diye seslenerek; "Bu ülke, bitti denilen yerden, yeniden başlayanların ülkesi. Bu ülke, Anka Kuşu gibi küllerinden yeniden doğanların ülkesi" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, konuşmasında şunları söyledi:

"O günkü iletişim şartlarında kendisini 35 bin kişinin karşılaması, ancak bir şuur ve vatan sevgisiyle ifade edilebilir. Bağımsızlık uğruna can vermeye geldik paşam, yedi düvele meydan okuyan yiğidi karşılamaya geldik paşam. Seni görmeye geldik paşam...

Vatan uğruna ölmeye geldik paşam. Peki fikrinizde sabit misiniz? O halde tüm Seymenler'den 3 kere tek kelime yükseliyor: 'Ant olsun, ant olsun, ant olsun.' İşte Ankara budur!

Ankara, istiklalin kentidir, istikbalin kentidir. Ankara, hürriyet sevdasının kentidir. Cumhuriyetin başkenti Ankara, ilk adım ve son kaledir. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın, kimse köşesine çekilmesin. Gözünüzdeki umut, yüzünüzdeki gülümseme hiç bitmesin.

Bu ülke, bitti denilen yerden, yeniden başlayanların ülkesi. Bu ülke, Anka Kuşu gibi küllerinden yeniden doğanların ülkesi."

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Gecinemiyoruz artık usandım
27.12.2022 22:59
Tek umudumuz yeminle kafayı yedik ekonomik sıkıntı heryer mülteci adaletsizlik bu seçim asla cumhur ittifakına oy vermem Mansur Yavaş inşallah aday olursa evimizde 13 oy helali hoş olsun  
 
Sedat
27.12.2022 22:49
Atatürk varsa umut her zaman vardır...  
 
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