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  • Tarikatlar istedi, Milli Eğitim Bakanlığı Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç’ı ihraç etti

Tarikatlar istedi, Milli Eğitim Bakanlığı Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç’ı ihraç etti

Son dakika haberi: Atatürkçü İlahiyatçı Cemil Kılıç öğretmenlikten ihraç edildi. Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 yıllık eğitimcilik görevime son verildi. Ben artık milletimin ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün memuruyum. Kendimi canımdan aziz bildiğim halkıma emanet ediyorum." dedi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 12:47
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Atatürkçü İlahiyatçı Cemil Kılıç MEB tarafından ihraç edildi

Tarikatlar istedi, Milli Eğitim Bakanlığı Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç’ı ihraç etti
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Kılıç'ın açıklaması şöyle:

"Bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 yıllık eğitimcilik görevime son verildi. Öğrencilerimden ve derslerimden koparılıp görevimden ihraç edildim. 23 yıl boyunca sürekli bir biçimde aklı, bilimi, inanç özgürlüğünü, bir arada yaşama kültürünü, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, aydınlanmayı, Atatürk ilke ve devrimlerini savundum. Bir barış ve sevgi dini olan İslam'ın erdemlerini anlattım. Buralardan hiçbir zaman ödün vermedim. Ancak gerici çevrelerin hep hedefinde oldum.

"ONUR MADALYASI OLARAK GÖRÜYORUM"
'Diyanet Sen' adlı sözde sendika ile 'cübbeli' ve 'akit' gibi engizisyoncu malum kesimlerin ve FETÖ kalıntısı yapıların, nefret vaazları veren Halil Konakçı ve avanelerinin, din cahili, iman fakiri kimi odakların, akıl ve bilim karşıtı güruhun ve yurda çıyan, halka düşman zümrelerin aleyhimde yürüttüğü karalama ve linç kampanyası sonucu haksız ve hukuksuz bir soruşturma dahası hakkaniyet ilkesi alenen çiğnenerek güya cezalandırıldım. Lakin ben bunu bir ceza olarak değil büyük ulusuma hizmet yolunda onur madalyası olarak görüyorum."

Kılıç ihracına ilişkin ise şunları söyledi:

"KİTABIMI HEDİYE ETTİĞİM İÇİN..."
"Gerçek nedeni açıkça ifade etmekten çekinen MEB bürokratları, ihracım için hukuksal dayanaktan yoksun üç gerekçe gösterdi:

1- Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp kendisine MUHAMMEDÎ İSLAM adlı kitabımı hediye ettiğim için, ayrıca Sayın Meral Akşener’le görüştüğüm ve bir kitabımı hediye ettiğim için,  yine Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş ile görüşerek çalışmalarında başarılar dileyip kendilerine bir kitabımı hediye ettiğim için güya siyaset yapmak,

2- Diyanet’in Atatürk karşıtı tutumunu ve İslam’a aykırı kimi fetva nitelikli yanlış açıklamalarını eleştirdiğim ayrıca Devlet’in ve Diyanet’in tarikatları koruyup kolladığına ilişkin açıklamalar yaptığım için güya devletin kurumlarını küçük düşürmek,

3- Demografik işgal hareketi olarak gördüğüm yanlış mülteci politikasını ve cumhuriyetimizin dayandığı 6 ilkeden biri olan milliyetçilik karşıtı sözlerini eleştirdiğim için güya Cumhurbaşkanının itibarını sarsmak.

"BEN ARTIK MİLLETİMİN VE ATATÜRK'ÜN MEMURUYUM"
Oysa ben bütün çalışmalarımı ve açıklamalarımı Sendikalar Yasası’nın tanıdığı haklar çerçevesinde yaptım. Zira ben 2006 yılından beri Eğitim İş Sendikasının çeşitli kademelerinde yönetici olarak yer almaktayım. Ayrıca yaptığım çalışmalar ve açıklamalarım, yazdığım kitap ve makalelerim mesleğimin ve ilahiyatçı kimliğimin bir gereğidir. Öte yandan düşünce ve düşünceyi açıklama özgürlüğü anayasal bir hak olup bu hakkın kullanımını suç olarak görmek gerek ulusal ve gerekse evrensel hukuk açısından hiçbir zemine sahip değildir. Gerçek şu ki kamuoyu ve büyük milletimiz benim neden ihraç edildiğimi gayet iyi bilmektedir. Ben artık milletimin ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün memuruyum. Kendimi canımdan aziz bildiğim halkıma emanet ediyorum.

Yaşasın Cumhuriyet! Yaşasın demokrasi! Yaşasın milletim!"

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İsmail
13.12.2022 13:26
Neyin doğru neyin uydurma olduğunu tüccarlardan değil senden öğrendik hocam inşallah daha çol kitap yazarsınız  
 
1950
13.12.2022 13:25
Adam gibi din insanı bırakmayın, iktidar değişince, bunların alayını atacaksın  
 
Muş
13.12.2022 13:21
Yarın iktidar değişir bu adam yonetici olarak atanır şorun biter  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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