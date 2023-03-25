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Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç'a saldırı

Atatürkçü ilahiyatçı ve yazar Cemil Kılıç evinin önünde saldırıya uğradı. Kılıç saldırıyı Twitter hesabından duyurdu.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 14:51
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Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç'a saldırı

Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç'a saldırı
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Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç evinin önünde saldırıya uğradı. Laikliği savunan ve iktidarın politikalarına karşı olduğu için iktidara yakın kesimlerin ve tarikatların hedefinde olan Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlikten ihraç edilmişti. Yargı mücadelesini kazanan kılıç mesleğe iade edildiğini duyurmuştu.

SALDIRIYI TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞTI

Cemil Kılıç Tiwtter’dan yaptığı paylaşımda “Az önce evimin önünde saldırıya uğradım. Kendimi eve zor attım. Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar” ifadelerini kullanarak saldırıyı duyurdu.

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