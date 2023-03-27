Atatürkçü ilahiyatçı Cemil Kılıç: İslam’a en büyük saldırı siyasal İslamcılardan geliyor

Geçtiğimiz günlerde evinin önünde darp edilen Atatürk’çü ilahiyatçı yazar Cemil Kılıç Cumhuriyet Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Kılıç gençlerin deizme yönelmesine "Bu saltanat dinciliğine karşı bir başkaldırıdır" derken, "Türkiye'de İslam'a en büyük saldırı siyasal İslamcılardan kaynaklanıyor" şeklinde devam etti.

Elleri sopalı kalabalık grubun tekbirler getirerek saldırdığı Cemil Kılıç, 2019 yılından beri tehditler aldığını belirtti. "Bu tür olayları cesaretlendiren siyasetçiler mi var?" sorusuna, "Öyle olduğu anlaşılıyor. Manzaraya bakınca öyle bir yorum çıkarıyoruz. Bu yorumumuzun yanlış olduğunu devleti yönetenlerin ispat etmesi lazım. Emniyet büyük gayret gösteriyor ama somut olarak cezalandırılan, gözaltına alınan tanık olduğumuz biri yok" diyerek yanıt verdi. Kılıç kendisine sorulan, Atatürkçü İlahiyatçılar neden saldırıya uğruyorlar sorusunun cevabıyla konuşmasına başladı;

‘’FARKLI BİR FİKRE TAHAMMÜL EDEMİYORLAR’’

"Farklı bir fikre tahammül edemiyorlar. Kendilerini gerçeğin tekelcisi görüyorlar. Tek gerçek kendi düşünceleri sanıyorlar. Bunun böyle olmadığını söyleyenlere ve bunu ispat edenlere öfke duyuyorlar. Öç alma duygusuyla hareket ediyorlar. Ama zaman onları yeniyor. Zira düşünceleri git gide güçsüzleşiyor.



Gerici ideoloji güç kaybediyor. Bunun daha da hızlanacağını görüyoruz. Siyasal ümmetçilik, siyasal İslam güç kaybedecek. Çünkü gayri insani, bir çizgi üzerinde, İslam’ın temellerine aykırı hareket ediyorlar. Fitne fesat yayıyorlar, haşa Allah’ın iradesine karşı savaş açıyorlar aslında. Yer yüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar" dedi.

Kendisinin ‘İslama saldırıyorlar’ lafı hatırlatılarak nasıl bir saldırı olduğunu anlatan Kılıç şunları belirtti;

‘’İSLAM’A YÖNELİK EN BÜYÜK SALDIRI SİYASAL İSLAMCILARDAN KAYNAKLANIYOR’’

"Bugün Türkiye’de İslam’a yönelik en büyük saldırı siyasal İslamcılardan kaynaklanıyor. İslamcı değiliz, böyle bir ifade İslam’ın hiçbir kaynağında geçmez. İslamcılığa karşıyız, İslamcılık bir ideolojidir, İslam ise dindir. Biz o dine iman ediyoruz.



Aydınlara, cana yapılan saldırı İslam düşmanlığıdır. Ancak İslam’a düşman biri insana saldırabilir. İslam saldırı değil savunma, öldürme değil yaşatma dinidir. Ama onların derdi Allahu ekber diye insanları katletmek. IŞİD askerlerimizi Allahu ekber diyerek ateşe verdi. Kubilay’ın başını Menemen’de Allahu ekber diyerek kestiler, Madımak’ta Allahu ekber diyerek aydınları yaktılar" dedi.

Gençlerin deizme yanaştığı hakkında da konuşan Cemil Kılıç;

‘’SALTANAT DİNCİLİĞİNE KARŞI BİR BAŞ KALDIRIDIR’’

"Gençlerin yöneldiği deizm hak katında, bunların savunduğu din anlayışından daha muteberdir. Zira gençler bugün din adına sergilenen saçmalıklara tepki gösteriyorlar. Deizm gençlerin bir arayış içinde olduğunun göstergesi. Akıl mantık dışı sözde vaazları dinlediklerinde tepki gösteriyorlar.



Ben gençlerin deizme yönelmesini olumlu buluyorum. Birkaç yıl önce bu yöndeki bir yazım nedeniyle uzaklaştırılmıştım. Ateistleri deistleri övdü Müslümanlara saldırdı diye çarpıtmışlardı. Gençlerin deizme yönelmesi endişe edilecek bir şey değil tam tersi bu saltanat dinciliğine karşı bir baş kaldırıdır. Gençler saltanat, Emevi dinciliğinden kurtulsun ki biz sonra onlara gerçek İslam’ı anlatabilirim."

Son olarak kendisine zorunlu din derslerine bakış açısı sorulan Kılıç, konuşmasını şu ifadelerle bitirdi;

‘’DİN DERSLERİ ZORUNLU OLMAKTAN ÇIKARILMALIDIR’’

"Zorunlu olmaktan çıkarılmalıdır. Herkesin kendi inancına göre olabilmelidir. Bu konuda hiçbir yargı kararı uygulanmıyor maalesef. Yasa tanımaz bir dönemin içindeyiz. Dersler adına uygun içerikte olsa sıkıntı olmayacak, adına uygun nitelikte değil. Dersin adı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ama müfredatta bir mezhep propagandası. Vahabilik, Emevi din anlayışı. Açıkça bunu sahiplenmiyorlar ama anlatıyorlar anlatıyorlar sonuçta vardığımız nokta Emevi Müslümanlığı. Muhammedi İslam değil. Kuran’ın anlattığı İslam değil."