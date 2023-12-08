Atatürk'ün büyüklüğünü dünya anladı yobazlar anlayamadı. Guatemala'ya Atatürk büstü dikildi

AA'nın haberine göre, Atatürk sevgisi sınır tanımıyor. Türkiye’nin Guatemala Büyükelçiliği tarafından Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde, Atatürk büstü ve Türk çinileriyle süslü bir pergolanın açılışı yapıldı.

Atatürk büstü ve pergolanın açılışı, Guatemala Dışişleri Bakanlığı’nın bahçesinde bulunan Orta Amerika Federasyonu Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Açılış törenine, Guatemala Dışişleri Bakanı Mario Bucaro, Türkiye’nin Guatemala Büyükelçisi Mehmet Erkan Aytun, çok sayıda ülkenin büyükelçisi, uluslararası kurumların temsilcileri, bakanlık çalışanları, vatandaşlar ve büyükelçilik personeli katıldı.

ATATÜRK'Ü ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

Törende konuşan Büyükelçi Aytun, Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye-Guatemala diplomatik ilişkilerinin 149. yılını kutladıklarını belirterek Türkiye’nin bölgede ve dünyada barış için oynadığı rolü vurguladı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesine atıfta bulunan Aytun, açılışı yapılan sanat eserlerini Türk halkının Guatemala halkına armağanı olarak sundu.

Dışişleri Bakanı Bucaro ise konuşmasında, Atatürk’ün Türk ve dünya tarihinde eşsiz bir kişilik olduğunu ifade ederek “Atatürk büstü ve Türk çinileriyle donatılmış bir pergolanın açılışını yapmaktan onur duyuyorum. Atatürk, hayatını sadece ülkesine adayarak değil, bugün bağımsızlıklarını kazanmış olan Türk cumhuriyetlerine de destek vererek geçirdi. Dünyadaki sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğine inandı.” dedi.

Pergolanın zemininin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapıldığı bildirildi.

Tören, Orta Amerika Federasyonu Meydanı’nda Türk yemeklerinin sunulduğu bir resepsiyonla son buldu.