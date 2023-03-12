12 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Elazığ'daki skandal ortaya çıktı. 49 yıllık Atatürk'ün ismini stattan sildiler

Elazığ'daki skandal ortaya çıktı. 49 yıllık Atatürk'ün ismini stattan sildiler

Elazığ'da 1974 yılında açılan Atatürk Stadyumu yenilendi. Yenilenmenin ardından Atatürk isminin kaldırıldığı görüldü.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 13:49
Takip Et

Atatürk'ün ismini Elazığ Stadı'ndan sildiler

Elazığ'daki skandal ortaya çıktı. 49 yıllık Atatürk'ün ismini stattan sildiler
+
Aa
-

Elazığ'da stadyum 1974 yılında yapıldı ve Atatürk Stadyumu olarak açıldı. Ancak stadın yenileneceği ve "Yeni Atatürk Stadyumu" olarak tekrar açılacağı bildirildi.

Çalışmanın bitmesinin ardından stadyum tekrar açıldı. Ancak Atatürk isminin kaldırıldığı, Elazığ Stadyumu adıyla açıldığı görüldü.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkesi ve milleti için savaş meydanlarında canını ortaya koymuş kahramanların isimlerini stadyumlardan silmek kimsenin haddi değildir.

Devletçi ve Atatürkçü bir kent olan Elazığ'da Atatürk'ün isminin silinmesine hiçbir Elazığlı kabul etmeyeceği gibi buna müsaade edenlere ise gereken tepkiyi sandıkta vereceklerine inanıyorum.

Atatürk'ün ismine stadyumda bile tahammül edemeyenler, biz bunu 2019'da öngörmüştük. Olası isim değişikliğine yönelik soru önergesi vermiştik.  Elazığ halkı Atatürk isminin stadyumdan kaldırılmasının değerlendirmesini yapacaktır.

Görev yine bize düştü, gerekli görüşmeleri yapıp Ulu Önderimizin adının stadımıza verilmesini sağlayacağımızı sosyal medya hesaplarımızdan bildirdim ve akabinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile telefonla görüştüm.

Elazığ Stadyumu ile ilgili verdiğim bilgiler doğrultusunda inceleme başlatıp sürecin takipçisi olacağını ifade ettiler. Sayın Bakan'a Elazığ halkı adına teşekkür ederim.”

BÖYLEYDİ

BÖYLE OLDU

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
1
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿İstiklal Marşı’nın yazılış öyküsü. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nı nerede ne zaman yazdı?
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
2
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Galatasaray'a Icardi müjdesi
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
3
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘ittifak içi ittifak’ açıklaması: 30-40 milletvekili çıkarabiliriz...
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
4
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿Doğum yılınız kişiliğiniz hakkında çok şey söylüyor. Son rakamı 6,7,8 ve 9 olanlar dikkat
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
5
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
﻿İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yine olay oldu. Taraftarlar 'göğüslerini aç 'demişti
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
6
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Seyir halindeyken alev alan lüks otomobil küle döndü
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
7
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Pakistan’dan Türkiye’ye çadırlar gelmeye başladı
﻿Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan ikinci uçak Adana'ya ulaştı
﻿Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan ikinci uçak Adana'ya ulaştı
﻿Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan ikinci uçak Adana'ya ulaştı
﻿Şanlıurfa'da depremde hasar gören binaların yıkımı sürüyor
﻿Şanlıurfa'da depremde hasar gören binaların yıkımı sürüyor
﻿Şanlıurfa'da depremde hasar gören binaların yıkımı sürüyor
﻿Mikel Arteta: Beğenmeyen kiliseye gitsin
﻿Mikel Arteta: Beğenmeyen kiliseye gitsin
﻿Mikel Arteta: Beğenmeyen kiliseye gitsin
﻿Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor
﻿Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor
﻿Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar etkili oluyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.