Elazığ'daki skandal ortaya çıktı. 49 yıllık Atatürk'ün ismini stattan sildiler

Elazığ'da stadyum 1974 yılında yapıldı ve Atatürk Stadyumu olarak açıldı. Ancak stadın yenileneceği ve "Yeni Atatürk Stadyumu" olarak tekrar açılacağı bildirildi.

Çalışmanın bitmesinin ardından stadyum tekrar açıldı. Ancak Atatürk isminin kaldırıldığı, Elazığ Stadyumu adıyla açıldığı görüldü.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkesi ve milleti için savaş meydanlarında canını ortaya koymuş kahramanların isimlerini stadyumlardan silmek kimsenin haddi değildir.

Devletçi ve Atatürkçü bir kent olan Elazığ'da Atatürk'ün isminin silinmesine hiçbir Elazığlı kabul etmeyeceği gibi buna müsaade edenlere ise gereken tepkiyi sandıkta vereceklerine inanıyorum.

Atatürk'ün ismine stadyumda bile tahammül edemeyenler, biz bunu 2019'da öngörmüştük. Olası isim değişikliğine yönelik soru önergesi vermiştik. Elazığ halkı Atatürk isminin stadyumdan kaldırılmasının değerlendirmesini yapacaktır.

Görev yine bize düştü, gerekli görüşmeleri yapıp Ulu Önderimizin adının stadımıza verilmesini sağlayacağımızı sosyal medya hesaplarımızdan bildirdim ve akabinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ile telefonla görüştüm.

Elazığ Stadyumu ile ilgili verdiğim bilgiler doğrultusunda inceleme başlatıp sürecin takipçisi olacağını ifade ettiler. Sayın Bakan'a Elazığ halkı adına teşekkür ederim.”

BÖYLEYDİ

BÖYLE OLDU