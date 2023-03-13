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  • Hz. Muhammed’in mezarının yıkılmasının nasıl önlendiği ortaya çıktı. Atatürk’ün Araplara yaptığı uyarının belgesini canl

Hz. Muhammed’in mezarının yıkılmasının nasıl önlendiği ortaya çıktı. Atatürk’ün Araplara yaptığı uyarının belgesini canlı yayında gösterdi

Araştırmacı yazar Eriş Ülger, Mustafa Kemal Atatürk’ün Hz. Muhammed’in mezarını yıkmak isteyen Suudi yönetime karşı yazdığı mektubu belgesiyle paylaştı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 11:24
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Atatürk’ün Araplara yaptığı uyarının belgesini canlı yayında gösterdi

Hz. Muhammed’in mezarının yıkılmasının nasıl önlendiği ortaya çıktı. Atatürk’ün Araplara yaptığı uyarının belgesini canlı yayında gösterdi
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Cumhuriyet’in kurulduğu ilk yıllarda, Mustafa Kemal Atatürk’ün, Suudilere tehdit dolu bir mektup yollayarak Hz. Muhammed’in Medine’deki mezarının yıkılmasına engel olduğu araştırmacı yazar Eriş Ülger tarafından belgelendi. Katıldığı bir programda Atatürk’ün el yazısıyla yazığı belgeyi sunan Ülger şunları söyledi;

‘’Kanıt istiyorlar. Şimdi bu kanıtı kendilerine vereceğim. Ekselans; Hz. Muhammed’in mezarının yıkılacağını derin bir üzüntü içinde öğrendim. Bu kutsal emanete asla dokunamazsınız. Şayet bir tek taşının dahi zarar gördüğünü duyarsam ordumla aşağıya gelirim. Gazi Mustafa Kemal. 15 Ağustos 1926. Yazdı mı yazmadı mı diyorlardı, işte kendi el yazısıyla ispatı.’’

ERİŞ ÜLGER KİMDİR?

Ankara doğumlu olan S. Eriş Ülger, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. 10 Kasım 1953 yılında Atatürk'ün naaşının Etnografya Müzesinden Anıtkabir'e nakli sırasında Türk Gençliği adına "Atatürk'ün Türk Gençliğine Hitabı"nı okumuştur.

S. Eriş Ülger, İstanbul Teknik Üniversitesinin Mimarlık Fakültesinden mezun olmuştur. Askerlik görevinin ardında kısa bir süre Türkiye'de çalışan yazar 1967 yılında İsviçre'ye giderek Avrupa'daki çalışma hayatına başlamıştır.

Mimar, İnşaat Amiri ve Danışman olarak çalışan S. Eriş Ülger, meslek hayatını Almanya'da noktalamıştır. Mesleki çalışmalarının yanı sıra 1998 yılında Avrupa Düşünce Derneğini kurmuş ve ilk başkanlığını yapmıştır.

S. Eriş Ülger, aynı zamanda Milliyet Gazetesinin düzenlediği "Örsan Öymen" yarışmasında "Atatürk ile Röportaj" başlıklı eseri ile üçüncülük ödülü almıştır.

 

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