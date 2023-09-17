Atatürk'ün kızlarının her smacı onların kafalarına çivi gibi iniyor. Gürel Yurttaş yazdı

Gürel Yurttaş yazdı...

Atatürk'ün kızlarının her smacı onların kafalarına çivi gibi iniyor. Gürel Yurttaş yazdı

Gürel Yurttaş- YENİÇAĞ

Ne bitmez kindir bu? Nasıl bir gericiliktir?

Dünya onlara hayran. Ama bizim ülkemizde gericiler hemen her gün saçma sapan ifadelerle kin kusuyor!

Dünya Şampiyonu oldular. Avrupa Şampiyonluğu'na uzandılar. Şimdi de Japonya'daki olimpiyat elemelerinde destan yazıyorlar.

Gericiler kudurun!

Onlar bizim gururumuz olmaya devam ediyorlar.

Japonya'daki maçlar bizim saatle sabah oynanıyor. Erken saatte başlıyor.

Eminim ki benim gibi milyonlarca insanımız yatağından kalkıp televizyonun başına geçiyor.

Kaptan Eda Erdem... Aslı Kalaç, Vargas, Hande Baladın, Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu Gizem Örge, Ayça Aykaç, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt.

Aldığınız her sayı hepimizi sevince boğuyor.

Vurduğunuz her smaç eminim ki bizim gericilerin de kafasına çivi gibi iniyor.

Onların kininin nedenini bilmeyen yok.

Sizin de dediğiniz gibi; Atatürk'ün kızlarısınız siz. Onları çileden çıkaran işte bu.

Evet; Bulgaristan'ı da 3-0 yenen altın kızlarımız 17'de 17 yaptı. Olimpiyat elemelerinde ise 2'de 2.

Nasıl ki Dünya ve Avrupa Şampiyonu olurken İstiklal Marşımızı dinletirken dünyaya gurur gözyaşlarını döktüysek hep beraber.

Olimpiyatlara da katılıp, aynı görüntüleri izleteceğinize inanıyoruz biz.

Siz aldırmayın onlara.

Onlar Kurtuluş Savaşı'nda da vardılar. 'Keşke Yunan kazansaydı' bile diyenleri oldu.

Oldu da ne oldu?

Atatürk'ün altın kızları.

Türk kadınının rol modelisiniz siz.

Karanlığı da yeneceksiniz.

Siz devam edin. Voleybolda meşhur slogandır bu:

"Vur vur kafasına kafasına çivi gibi çivi gibi çak çak çak!"

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