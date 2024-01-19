Atatürk’ün kurduğu üniversitede skandal!

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü’nde açılan araştırma görevlisi ilanı fakülteyi ayağa kaldırdı!

29 Aralık 2023’te açılan ilanın bölümden emekli olan profesör baba tarafında oğlu için açtırıldığı iddia edildi!

İddialara göre zaten fakülte aile boyu kadrolaşma merkezi olmuş durumda.

Örneğin Rekreasyon Bölüm Başkanı Beyza Merve Akgül, daha önce bölüm başkanı olan emekli Suat Karaküçük’ün kızı. İkilinin “Ekorekreasyon, Rekreasyon ve Çevre” adlı ortak yazım bir kitapları da bulunuyor.

Diğer taraftan Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ceren Suveren Erdoğan da Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden emekli Salih ve Sibel Suveren çiftinin kızları!

Yine Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gülfem Sezen Balçıkanlı da emekli Mehmet Sezen’in kızı!

Yine iddialara göre Spor Yöneticiliği Bölümü öğretim üyelerinden Tekin Çolakoğlu ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğretim üyelerinden Filiz Çolakoğlu eş!

Bir diğer şanslı çift ise Antrenörlük Bölümü’nden Doç. Dr. Elif Cengiz ve Araş. Gör. Özgür Cengiz!

İddialara göre fakültenin yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında akademisyenlerin çocukları ve akrabaları var!

Ankara’da dayısı olmayan yüzlerce genç ise, dirsek çürütüp dursun bu kadrolara girme şansları var mı Allah aşkına?

YÖK ne yapıyor derseniz?

Elini göbeğine koymuş arada çayından bir yudum alarak bu durumu izliyor!

Daha önce Akdeniz Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora tezi intihal dolu bir profesörü haber yapmıştım!

Hayati Aktaş!

Adamın benim dediği kitap bile yabancı üç bilim insanının makalelerinden çevirmeydi, üstelik Google Translate’den!

Ne oldu dersiniz?

236 tane yayını olan Prof. Dr. Hilmi Demirkaya’nın başkanlık ettiği etik kurul Hayati Aktaş’ı akladı ve ödüllendirildi bu şahıs!

Bölüm başkanı olarak tekrar atandı!

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü’nde açılan araştırma görevlisi ilanının da takipçisi olacağız!

Bakalım iddia edildiği gibi emekli profesörün oğlumu alınacak bu kadroya?

Logosunda “Gazili olmak ayrıcaktır” yazan Gazi Üniversitesi’nin geldiği duruma üzülmemek elde değil!

1926’da bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan kurum, aile şirketine dönmüş!