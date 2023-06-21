Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!

Yeni asgari ücret dün 11 bin 402 TL olarak açıklandı. Devlet tam tamına yüzde 34 zam yaptı!

500 doların altında kaldı gerçi asgari ücret ama olsun 482 doları buldu!

Ülkede açlık sınırı 12 bin 732 TL, yoksulluk sınırı ise, 40 bin 661 TL.

Bu yeni asgari ücret aslında okumuş kesimin cezalandırılması anlamına geliyor!

Şöyle izah edelim:

Geçtiğimiz günlerde yapılan toplu sözleşmeyle beraber kamu işçilerinin maaşlarına yüzde 45 zam yapıldı.

Yapılan bu zamla beraber en düşük maaş 15 bin liraya yükseldi!

Peki örneğin bu ülkenin geleceği çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerin maaşları ne kadar dersiniz?

14 bin 554 TL!

Peki kamuda çalışan hemşirelerin maaşı ne kadar dersiniz?

16 bin 798 TL!

Özel hastanelerde bu hemşirelere 13 bin TL maaş veriliyor.

Pekiii sağlıkçıların sağlıkçı sayılmadığı ASM Grup Elemanı olarak açlığa mahkum edilen sağlıkçılar ne kadar maaş alıyor dersiniz?

En fazla asgari ücret oranında, o da çok zor ihtimal!

Genelde devletin yaptığı cari harcırah nedeniyle saatle çalıştırılıyorlar!

Diyelim ki bir hemşire haftada 20 saat günde 5 saat çalıştı.

Alacağı ücret 3 bin 9 TL!

ASM’lerin sorunlarını pek çok kez dile getirdim, getirmeye de devam edeceğim.

Bu nedenle bu konuya burada bir nokta koyuyorum.

Okumuşun, eğitimli insanların bu kadar hor görüldüğü, ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğü başka bir dönem olmamıştır!

Söyleyin Allah aşkına bu sistemde, kim okul okumak ister?

Kim çocuğunu okula gönderir?

Okuyup mezun olduğunda iş hayatına atılan yaşıtlarından çok daha az maaş alacağını bilen bir genci kim okumaya ikna edebilir?

Bir dönem Türkiye’de ara eleman bulamıyordu firmalar çalıştıracak, sanırım bu gidişle beyaz yaka bulamayacaklar çalıştırmaya!

Bir ülke dört bir yanından bu kadar hançerlenebilir!

Eğitim bir ülkede bu kadar değersizleştirilir!

Atatürk’ün bir sözü var:

“En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır” diye.

Sanırım bu savaşı kaybediyoruz!