8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Atatürk’ün yapay zeka çizimi sosyal medyayı salladı. Kimseyi görmedim ben senden daha güzel

Atatürk’ün yapay zeka çizimi sosyal medyayı salladı. Kimseyi görmedim ben senden daha güzel

Yapay zeka teknolojisi sayesinde Atatürk’ün günümüzde nasıl görüneceği ortaya konuldu.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 14:07
Takip Et

Atatürk’ün yapay zeka çizimi sosyal medyayı salladı. Kimseyi görmedim ben senden daha güzel

Atatürk’ün yapay zeka çizimi sosyal medyayı salladı. Kimseyi görmedim ben senden daha güzel
+
Aa
-

Teknoloji ve yapay zeka her geçen gün ilerledikçe ilginç buluşlar ortaya çıkıyor. Özellikle son zamanlarda, “Yapay zeka ile canlandırma” akımı ilgi çekiyor.

GÜNÜMÜZDE NASIL GÖRÜNÜYOR

Yapay zeka teknolojisi ile, geçmişte yaşamış önemli kişilerin fotoğrafları örnek alınarak, o kişinin günümüzde nasıl görüneceğine dair bir imaj ortaya konuluyor.

Bir reddit kullanıcısı da, yapay zeka kullanarak, Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçülerini bugünkü kıyafetlere uyarlayarak çizdi.

Ortaya çıkan fotoğraf, birçok kişinin beğenisini topladı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Altantürk
8.10.2022 14:55
ATATÜRK candır, candır  
 
Şule
8.10.2022 14:48
Gözlerindeki bakış her şeyi anlatıyor.  
 
Golge Adam
8.10.2022 14:29
Türkün son son başbuğu, senin izinde senin yolundayız.Şükürki Türklüğünden utanan haysiyetini şahsiyetini Türklüğünü satıp kula kulluk edip biat edenlerden değiliz.NE MUTLU TÜRK ÜM DİYENE.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
1
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
2
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
3
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
4
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
5
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
6
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
7
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿İzmir'den İstanbul'a geldiği otobüsün altında kalan yolcu öldü
﻿İzmir'den İstanbul'a geldiği otobüsün altında kalan yolcu öldü
﻿İzmir'den İstanbul'a geldiği otobüsün altında kalan yolcu öldü
﻿Otomobil ormanlık alana uçtu: 4 yaralı
﻿Otomobil ormanlık alana uçtu: 4 yaralı
﻿Otomobil ormanlık alana uçtu: 4 yaralı
﻿Brüksel'de kira artışları sınırlandırıldı
﻿Brüksel'de kira artışları sınırlandırıldı
﻿Brüksel'de kira artışları sınırlandırıldı
﻿2 aylık bebeğin katil zanlısı annesi çıktı
﻿2 aylık bebeğin katil zanlısı annesi çıktı
﻿2 aylık bebeğin katil zanlısı annesi çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.