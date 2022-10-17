17 Ekim 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Zihin okuyabilen yapay zeka geliştirildi. Siyasiler için de kullanılacak

Zihin okuyabilen yapay zeka geliştirildi. Siyasiler için de kullanılacak

Çinli bilim insanları zihin okuyabilen yapay zeka geliştirdiğini duyurdu. Yapay zekanın ilk olarak vatandaşların sonra da siyasiyelerin düşüncelerini okuyabileceği iddia edildi.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 09:55
Takip Et

Çinli bilim insanları zihin okuyabilen yapay zeka geliştirdi

Zihin okuyabilen yapay zeka geliştirildi. Siyasiler için de kullanılacak
+
Aa
-

Çin’deki iktidar partisi olan Çin Komünist Partisi‘nin (ÇKP), insanları takip etmek için yeni bir teknolojiye başvurduğu belirtildi. Çinli araştırmacıların, insanların yüz ifadelerini ve beyin dalgalarını “düşünce ve politik eğilim” konusunda analiz edebilen bir yazılım tasarladığı iddia edildi.

Çin devletine bağlı olarak çalışan Ulusal Bilim Merkezi, hükümetin insanları kontrol etme yeteneğini geliştirecek bir yapay zeka üzerinde çalıştığını duyurdu. Çin Komünist Partisi’ne yönelik sadakati ölçen yapay zeka, şu anda internetten kaldırılmış olan bir makalede yer aldı.

Makalede Çin’in yeni teknolojisi, yetkililerin “partiye minnettar olma, Çin Başkanı Xi Cinping’i dinleme ve partiyi takip etme konusundaki güvenlerini ve kararlılıklarını pekiştirmek” için kullanılacaktı. Fakat Çinli vatandaşlar tepki gösterince makale hemen yayından kaldırıldı.

Yapay zekanın tam olarak nasıl çalıştığı şu an için belirsiz. Ancak, insanların yüz ifadelerini ve beyin dalgalarını okuyabildiği tespit edildi. Ayrıca iktidar partisinin üyelerinin siyaset eğitiminin bu yazılımla geliştirilebileceğine dikkat çekti.

Yapay zeka bir yandan parti üyelerinin düşünceyi ve siyasi eğitimi nasıl kabul ettiğini değerlendirebilmektedir. Öte yandan, düşünce ve siyaset eğitiminin geliştirilip zenginleştirilebilmesi için gerçek veriler sağlayacak.

Ancak yapay zekalarla ilgili endişelendiren tek haber Çin’den gelmedi. Daha önce Dall-E 2’nin kullandığı sözlüğe dikkat çekildi. Araştırmacı Aaron Snoswell’e göre yapay zeka, “kuş” ve “sebze” gibi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler için gizli bir sözlük oluşturdu. Bu gizli sözlük ise çok yakın zamanda insanların anlayamayacağı yeni bir dilin habercisi olabileceği ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
1
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿İşte muhalefetin adayı kim olsun? sorusunun cevabı. Gazeteci Cüneyt Özdemir sordu 471 bin kişi ankete katıldı
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
2
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Mehmet Akif Ersoy'un şiirini paylaştı. AKP'li eski bakan Hüseyin Çelik'ten Erdoğan'a 'kader' tepkisi
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
3
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bartın’daki madende çalışan işçilerin son fotoğrafı ortaya çıktı
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
4
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Bakan Koca hastane ziyareti gerçekleştirdi. Yaralı maden işçilerinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
5
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Gazprom'dan flaş Türkiye açıklaması: İmkansız diye bir şey yok
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
6
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Bahçeli’nin 2015’te madenciler hakkında yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi: Madencinin hakkını ayakkabı kutularına yığarken akıllarına fıtrat gelmedi
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
7
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Yaralı madencileri ziyaret eden AKP’li Kabaktepe’den skandal ifadeler: Bu ve benzeri hadiseleri minimize ettik
﻿Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi
﻿Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi
﻿Ukrayna'nın başkenti Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlendi
﻿Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Ismael Jesus'un önünde
﻿Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Ismael Jesus'un önünde
﻿Rıdvan Dilmen'den flaş sözler: Ismael Jesus'un önünde
﻿Erkekliğe adım atamadan öldü
﻿Erkekliğe adım atamadan öldü
﻿Erkekliğe adım atamadan öldü
﻿Uykusuzluğun büyük zararı ortaya çıktı
﻿Uykusuzluğun büyük zararı ortaya çıktı
﻿Uykusuzluğun büyük zararı ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.