Zihin okuyabilen yapay zeka geliştirildi. Siyasiler için de kullanılacak

Çin’deki iktidar partisi olan Çin Komünist Partisi‘nin (ÇKP), insanları takip etmek için yeni bir teknolojiye başvurduğu belirtildi. Çinli araştırmacıların, insanların yüz ifadelerini ve beyin dalgalarını “düşünce ve politik eğilim” konusunda analiz edebilen bir yazılım tasarladığı iddia edildi.

Çin devletine bağlı olarak çalışan Ulusal Bilim Merkezi, hükümetin insanları kontrol etme yeteneğini geliştirecek bir yapay zeka üzerinde çalıştığını duyurdu. Çin Komünist Partisi’ne yönelik sadakati ölçen yapay zeka, şu anda internetten kaldırılmış olan bir makalede yer aldı.

Makalede Çin’in yeni teknolojisi, yetkililerin “partiye minnettar olma, Çin Başkanı Xi Cinping’i dinleme ve partiyi takip etme konusundaki güvenlerini ve kararlılıklarını pekiştirmek” için kullanılacaktı. Fakat Çinli vatandaşlar tepki gösterince makale hemen yayından kaldırıldı.

Yapay zekanın tam olarak nasıl çalıştığı şu an için belirsiz. Ancak, insanların yüz ifadelerini ve beyin dalgalarını okuyabildiği tespit edildi. Ayrıca iktidar partisinin üyelerinin siyaset eğitiminin bu yazılımla geliştirilebileceğine dikkat çekti.

Yapay zeka bir yandan parti üyelerinin düşünceyi ve siyasi eğitimi nasıl kabul ettiğini değerlendirebilmektedir. Öte yandan, düşünce ve siyaset eğitiminin geliştirilip zenginleştirilebilmesi için gerçek veriler sağlayacak.

Ancak yapay zekalarla ilgili endişelendiren tek haber Çin’den gelmedi. Daha önce Dall-E 2’nin kullandığı sözlüğe dikkat çekildi. Araştırmacı Aaron Snoswell’e göre yapay zeka, “kuş” ve “sebze” gibi günlük hayatta sıklıkla kullanılan kelimeler için gizli bir sözlük oluşturdu. Bu gizli sözlük ise çok yakın zamanda insanların anlayamayacağı yeni bir dilin habercisi olabileceği ifade edildi.