Gelecek müzesinde işe başlayan yapay zeka Ameca'dan ilginç açıklama: Müze kapatıldığında kaçamıyorum

Dubai'deki Gelecek Müzesi'nde işe başlayan yüzü ve vücudu insana benzeyen yapay zeka Ameca, ziyaretçilerle konuşma sağladı. Yüz tanıma teknolojisiyle salondaki hareketleri takip edebilen Ameca, kendisine yöneltilen soruları yanıtlıyor.

Ziyaretçileri kapıda karşılayan Ameca ilk olarak kişilere "sizi burada 'Geleceğin Müzesi'nde' gördüğüm için çok mutluyum. " diyor.

Kendisine yöneltilen "neden hareket etmiyorsun" sorusuna ise "ben dost canlısı bir robotum ama her ihtimale karşı yere sabitlenmiş haldeyim. Böylece müze kapandığında kaçamıyorum." yanıtını verdi. Bu da akıllara "yapay zeka kaçmak mı istiyor" sorusunu getirdi.

Bir ziyaretçi ise durumu şöyle özetledi:

Bazı yolcu gemilerinde küçük robotlar görmüştüm ama onlar sadece bilgi verme amaçlıydı. Ameca ise çok farklı ve onunla sohbet etmek çok ilginç.

Dubai'deki Geleceğin müzesi 77 metre yüksekliğindeki 7 katlı binada yer alıyor. 50 yıl sonra dünyanın nasıl olacağını gösteriyor.